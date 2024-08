BBC desmiente supuesto reportaje de Maduro sobornado al CNE de Venezuela

No es cierto que la cadena británica BBC haya informado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobornó al líder del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, para ser declarado ganador de las elecciones del 28 de julio, la imagen que circula en redes sociales es una portada falsa con numerosos errores, que ya ha sido desmentida por el medio europeo.

En Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp se difunde una imagen que aparenta ser una portada de un periódico. En ella, se observa el logo de la BBC News Mundo, el servicio internacional de la cadena, junto al siguiente titular: "Nicolás Maduro pagó 32 millones de dólares a Elvis Amoroso para que lo nombrada ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela".

El material, supuestamente fechado el 5 de agosto de 2024, también incluye una foto de Maduro estrechando la mano de Amoroso y un subtítulo que señala: "El presidente del Banco Central Suizo fue quien dio a conocer la información".

Se trata de un contenido que se reproduce en medio de las diferentes peticiones de transparencia que se han hecho dentro y fuera de Venezuela después de los comicios presidenciales, en los que Maduro fue anunciado como ganador por el CNE, aunque la mayor coalición opositora asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor por un amplio margen.

HECHOS: La imagen que circula en redes es falsa, como ya lo anunció la BBC en sus plataformas. La cadena aclaró que no ha publicado ninguna información sobre Maduro y sobornos al presidente del CNE. Además, en su sitio web se puede comprobar que el medio no tiene una versión impresa y el contenido difundido contiene múltiples faltas ortográficas, comunes en contenidos desinformadores.

La BBC desmiente la portada

Una revisión de la web y las redes sociales de la cadena británica para confirmar la autenticidad de las afirmaciones extendidas en internet, conduce a una publicación del 7 de agosto en X en la que el medio desacreditó la portada viral.

"La noticia es completamente falsa y no fue elaborada ni divulgada por BBC News Mundo", señala el mensaje que adjunta el material falso tachado con una equis de color negro.

De acuerdo con la información institucional alojada en portal en español de la BBC, esta corporación es un "servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido".

No tiene una versión impresa, como la que se muestra en los mensajes propagados.

Un material con numerosos errores

Por otro lado, un análisis de la portada amplificada en redes, evidencia que el contenido tiene múltiples faltas de ortografía, algo habitual en creaciones fraudulentas.

Por ejemplo, en el titular se han omitido todas las tildes, un patrón que se repite varias veces a lo largo del texto.

Del mismo modo, hay palabras en la imagen que están mal escritas, como "poseé", que aparece incorrectamente como "posse" en la pieza.

Adicionalmente, al comparar el logo de la BBC News Mundo en la portada engañosa con el que aparece en la página web del medio, se puede confirmar que las tipografías no coinciden.

La comunidad internacional pide transparencia en Venezuela

Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela están cuestionados por un amplio sector de la comunidad internacional, que ha pedido transparencia a las autoridades comiciales del país.

Incluso el Centro Carter, veedor de las elecciones, aseguró que estas no cumplieron con estándares internacionales, por lo que señalaron que no podían considerarse "democráticas".

El ente electoral venezolano no publicó las actas que comprueban la victoria de Maduro en el plazo indicado por la normativa legal. En cambio, dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia el proceso de "certificación" del resultado, a solicitud del mandatario.

Por su parte, la oposición colgó en un sitio web más del 80 % de las actas electorales recopiladas por testigos, las cuales ―aseguran― demuestran el triunfo de González Urrutia.

En conclusión, no es cierto que la BBC haya publicado una información sobre unos sobornos de Nicolás Maduro para ganar las elecciones en Venezuela. Es una portada que suplanta la identidad gráfica de la cadena británica, que no tiene ni siquiera una versión en papel.