Bob Dylan aceptó Nobel y aún no confirma asistencia a entrega

La Academia Sueca indicó a través de sus redes sociales que el cantautor estadounidense rompió su silencio tras haber sido reconocido con el Nobel el pasado 13 de octubre y contactó con la institución esta semana.





"¿Si acepto el premio? Por supuesto", dijo Dylan, de acuerdo con un mensaje en Twitter de la Academia Sueca.



"La noticia del premio Nobel me dejó sin palabras", afirmó el músico a la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, a través de una llamada telefónica.



"Agradezco mucho el honor", añadió Dylan, quien, sin embargo, no confirmó, por el momento, si asistirá a la gala de entrega de los Nobel que tendrá lugar el 10 de diciembre en Estocolmo.

La Academia Sueca premió a Dylan por haber creado "nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense", según el fallo difundido el jueves 13 de octubre.

La sorpresiva elección supuso la primera vez que se distingue con el Nobel de Literatura a un cantautor.



La institución que entrega los premios trató sin éxito de contactar con Dylan para comunicarle personalmente el galardón, una situación que generó dudas y controversia acerca de si aceptaría o no el Nobel.



A tal punto llegó la polémica que el escritor sueco Per Wästberg, miembro de la Academia Sueca, calificó de "rudo" y "arrogante" a Bob Dylan por no reconocer públicamente el premio.



Solo dos personas han rechazado el Nobel de Literatura en más de un siglo de historia: el escritor ruso Boris Pasternak, en 1958, forzado por las autoridades soviéticas, aunque lo aceptó más tarde; y el francés Jean Paul Sartre, en 1964, por su política de rehusar cualquier tipo de distinción.



El comunicado de la Academia Sueca llegó pocas horas después de que el periódico británico The Daily Telegraph publicara una entrevista en exclusiva con Dylan en la que también se refirió al Nobel.



"Es difícil de creer", apuntó el músico, quien contó que recibir el Nobel es algo "asombroso" e "increíble", y señaló que acudirá a la ceremonia de entrega de los reconocimientos en caso de que le sea posible.