Cancillería colombiana asiste a parientes de familia que murió en Australia

La Cancillería Colombiana lamentó la muerte de los 4 colombianos en Australia y aseguró que no dará detalles de la investigación, respondiendo a la petición de la familia de respetar el derecho a la intimidad.



La cónsul de Colombia en ese país, Nancy Benítez, indicó que efectivamente las familias están recibiendo asistencia de la Cancillería y que respetarán la petición de privacidad y de intimidad realizada por los parientes tanto en Australia como en Colombia.



La pareja fue identificada como Fernando Manrique y María Claudia Lutz, y los niños como Elisa y Martín, según aseguran medios de ese país.



“Estamos intentando descubrir las razones que provocaron esta trágica circunstancia, para establecer la verdad de lo ocurrido”, dijo a la prensa el superintendente de la policía Dave Darcy.



"La madre en particular, es muy apreciada en la comunidad y, desde que llegaron a Australia, han hecho una contribución significativa” dijo el funcionario policial.



La información de los medios indica que la familia había llegado a la ciudad en 2005 y el padre trabajaba con una compañía que ofrecía servicios de logística.



La Policía asegura que mantiene abiertas todas hipótesis sobre este caso, por lo que no se descarta que se trate de un caso de suicidio-homicidio.



Escuche en este audio más información sobre:



-Quedaron definidos los cuadrangulares del futbol de ascenso del fútbol colombiano.



-44 mil vehículos se movilizaron durante este puente festivo por corredores viales del Tolima.



-ONU anunció el alto al fuego de 72 horas en Yemen a partir de este jueves.



-La justicia venezolana emitió este lunes una sentencia que podría complicar la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, prevista para la próxima semana.



-Un juez federal que tuvo a su cargo diversos casos de crimen organizado fue asesinado este lunes en un suburbio de la ciudad de Toluca, crimen que ya es investigado por la fiscalía general mexicana por instrucciones de la presidencia.