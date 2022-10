Colombia busca excusa para provocar intervención militar en Venezuela: fiscal Tarek Saab

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, explicó en entrevista con Blu Radio por qué asegura que desde Colombia se está planeando una invasión militar al vecino país.



“Desde Colombia y así lo denuncio como fiscal general de la República se está planeando, nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad como es el bombardeo militar, la invasión militar, la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela”, dijo.



En diálogo con Mañanas BLU, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos y los miembros de su gabinete vienen buscando excusas para provocar una invasión militar en Venezuela.



Vea acá: FFMM responden a acusación de Venezuela sobre supuesto plan de invasión



“Mi alerta tiene sentido y mi voz la he alzado en pro de la soberanía de mi país (…) están buscando un falso positivo, una excusa, y quienes vivimos aquí ponemos los muertos”, enfatizó.



Aseguró, además, que hay una escalada verbal por parte de Santos a Venezuela, después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.



Finalmente, hizo énfasis en que no van a permitir una supuesta invasión a Venezuela y que defenderán el país con todo el poderío personal y armado disponible.





“Eso no lo vamos a permitir. Aquí está la fuerza armada, el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar. Que lo entienda Colombia; acá vamos a combatir y a resistir; no tenemos miedo”, finalizó Saab.