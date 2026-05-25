Con referencias bíblicas, Maduro reaparece y pide unión y reconciliación para Venezuela

El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, pidieron este domingo sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un nuevo mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.

"Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos", señaló la pareja detenida en Nueva York, tras su captura durante el ataque de EE.UU. el pasado enero en Caracas.

En el mensaje publicado en la cuenta de Telegram de Maduro, la pareja indicó que "la acción coherente nace" de la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común, pero, sobre todo, "en LA UNIÓN, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo".

El llamado, con referencias bíblicas sobre el poder de la fe, llega un día después de que EE.UU. hiciera un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, que incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves del Comando Sur y que generaron rechazo en algunos sectores identificados con el chavismo. De hecho, decenas de chavistas se manifestaron en una plaza de la capital venezolana para repudiar el ejercicio.



Maduro y Flores, que han hecho múltiples llamados a la unión, agradecieron también el apoyo, la solidaridad y la oración de sus seguidores. El mandatario derrocado enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos se han declarado "no culpables" de los cargos. Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 hora de Nueva York (16:00 GMT), el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero.

