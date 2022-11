Congreso colombiano rechaza decisión de Maduro de armar a 500.000 milicianos

Para el representante Alfredo Deluque, del Partido de la U, el presidente de Venezuela se sale de todo contexto y debe dejar que el pueblo se manifieste y empezar a definir su salida de la Presidencia para evitar que en el vecino país ocurra una tragedia por la mala interpretación del poder.



“El presidente Maduro se sale de todo contexto porque, con el solo hecho de querer armar más a los militares y desplegarlos en las calles para evitar que el pueblo venezolano salga a manifestar lo que ellos quieren hacer, me parece algo absolutamente lamentable”, indicó el representante.



Deluque también señaló que el mandatario venezolano no puede reprimir las protestas e, incluso, sugirió que se aparte del poder. “Yo creo que lo que Maduro lo que tiene que hacer es dejar que el pueblo venezolano se manifieste y ya empezar a definir si es mejor que él se retire del cargo y evitar que en Venezuela existan tragedias tras su mala interpretación de lo que es el poder”, dijo.



Por su parte, la representante Ana Paola Agudelo manifestó su preocupación por los connacionales que se encuentran en el vecino país.



“Sería interesante que entre presidentes se pueda dar algún tipo de diálogos, sin embargo, lo que hemos visto es que en Venezuela la diplomacia parece diferente para ellos, son muy autoritarios, entonces por supuesto nosotros respetamos la soberanía de cada país, pero sí hay que hacer un llamado a respetar los Derechos Humanos y como Colombia estar muy atentos a nuestros connacionales allí”, puntualizó.



La congresista también advirtió que pese a que el Gobierno de Maduro puede tomar medidas para controlar desordenes, no puede reprimir la protesta ciudadana pacífica.



“Consideramos que en todos los países debe haber una democracia que le dé garantías a los ciudadanos. Si bien es cierto que todo Estado tiene la autonomía y el derecho a controlar su país, a tener ciertas medidas de seguridad en todo tipo de marcha, no es correcto oponerse a ellas”, concluyó.



Para los parlamentarios, Colombia debe pedir que se garanticen los derechos de las personas en Venezuela y en todos los lugares del mundo donde se vean vulnerados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Gobierno presentará un informe de las inversiones que ha hecho en Mocoa, y que se realizarán en la etapa de reconstrucción, para que haya veeduría ciudadana sobre el manejo de los recursos.



-El Banco de la República reveló que en los primeros 3 meses del 2017 la inversión extranjera directa cayó 20,1 % con respecto a lo registrado en 2016. La inversión desde el exterior alcanzó US$1.717 millones de dólares. El comportamiento se explica principalmente por la inversión que proviene del sector del petróleo y la minería, que tuvo una reducción del 3,48 %.



-Un juez federal de Nueva York condenó a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África.



-En conferencia de prensa, previa al duelo de mañana en la Champions League, el técnico del Bayern Munich, Carlo Ancelotti, habló sobre James Rodríguez. A pesar de que dijo que el colombiano es un excelente jugador, evitó polémicas asegurando que es Zidane quien debe decidir quién juega en su plantilla.