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Blu Radio  / Mundo  / Dan por muerto a un hombre y minutos después despierta en la morgue: insólito caso

Dan por muerto a un hombre y minutos después despierta en la morgue: insólito caso

Fue declarado sin signos vitales y enviado a la morgue, pero reaccionó cuando le aplicaron agua fría durante un procedimiento.

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