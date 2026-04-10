Dan por muerto a un hombre y minutos después despierta en la morgue: insólito caso

Un hombre de 41 años, identificado como Ramón Zaracho, fue declarado muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, pero minutos después volvió a mostrar signos vitales en la morgue, en un episodio tan desconcertante como inusual.

El caso se registró en Asunción, Paraguay, hasta donde el paciente debía ser trasladado debido a la gravedad de sus heridas. Zaracho había ingresado inicialmente a un centro asistencial con quemaduras de tercer grado, lo que obligó a los médicos a ordenar su remisión urgente a un hospital especializado.

Durante el traslado en ambulancia, la situación se complicó aún más. Según el reporte del equipo paramédico, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno trayecto y dejó de presentar pulso. Ante este panorama, decidieron regresar de inmediato al hospital de origen para intentar estabilizarlo.

Un hombre de 41 años, identificado como Ramón Zaracho con quemaduras de tercer grado, fue dado por fallecido tras sufrir un paro cardiaco. Sin embargo, minutos después, recuperó el pulso en la morgue, en un episodio que el director del hospital atribuye a un posible estado de… pic.twitter.com/2E3zcT5yQc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 10, 2026

Una vez allí, el personal médico realizó varios intentos de reanimación, pero estos no tuvieron éxito. Tras confirmar la ausencia de signos vitales, el paciente fue declarado oficialmente fallecido y su cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se iniciarían los procedimientos correspondientes.



Así despertó en la morgue tras haber sido declarado muerto

Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió incluso a los más experimentados. Mientras funcionarios de una funeraria realizaban maniobras sobre el cuerpo y le aplicaban agua fría, el hombre reaccionó de forma repentina, evidenciando que aún tenía vida.



De inmediato, fue llevado nuevamente al área de urgencias. Los médicos confirmaron que había recuperado el pulso y procedieron a estabilizarlo. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado nuevamente con extrema urgencia al Hospital del Quemado en Asunción, donde permanece bajo observación médica.

El director del centro asistencial, Roberto González, señaló que una posible explicación sería un episodio de catalepsia, una condición poco frecuente que puede hacer casi imperceptibles los signos vitales. No obstante, aclaró que aún no se descartan otras hipótesis.

“En medicina existen situaciones que no siempre tienen una explicación clara”, afirmó el especialista, resaltando la complejidad del caso. Entre tanto, las autoridades investigan también el origen de las quemaduras que sufrió el paciente.