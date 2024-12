De no creer: encuentran anciano en una cueva en India, asegura tener 188 años 

Un hombre fue encontrado en una cueva de Bangalore, India , y asegura tener 188 años. En videos que circulan por redes sociales se le puede ver mientras es sostenido de los brazos por dos personas, pero aun así esto no le impide poder caminar así sea sostenido de los lados, este hallazgo llamó la atención de muchas personas que describen el encuentro de esta persona como algo nunca antes visto.

El hombre posee un aspecto frágil que se puede percibir a simple vista, y, además, se pueden observar en él evidentes signos de vejez, además el testimonio de su edad también causó impresión en algunos internautas: "Tengo 188 años, y la muerte parece haberse olvidado de mí", indicó el hombre en un medio de comunicación.

La revelación de su edad generó un amplio debate en redes sociales y en videos compartidos se pueden leer comentarios como: "Cuando Dios hizo la luz, él ya debía dos facturas", "Lo que tiene son 188 hernias discales", "Y cuando vea cómo está el mundo, se volverá a meter en la cueva otros 200 años más", "Parece mucho más joven, yo le echaba 160", "Y cuál es el secreto para llegar a tanto? Es para evitarlo".

Además, la comunidad científica y los especialistas en longevidad , según lo observado en redes sociales, tomaron la noticia con escepticismo, debido a que no existen pruebas documentadas de alguien que haya alcanzado una edad tan extraordinaria. No obstante, informes iniciales indicaron que, aunque la cifra de 188 años no ha sido confirmada, el hombre podría tener más de 110 años, un hecho que, de ser cierto, sigue siendo sorprendente.