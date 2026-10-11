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Blu Radio  / Mundo  / DEA extradita de Caracas a Estados Unidos a Álvaro Pulido, socio y amigo de Álex Saab

DEA extradita de Caracas a Estados Unidos a Álvaro Pulido, socio y amigo de Álex Saab

La DEA trasladó a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, desde Caracas a Estados Unidos. El colombiano enfrenta dos procesos judiciales en Florida por lavado de activos y fraude.

Alex Saab y Álvaro Pulido.
Alex Saab y Álvaro Pulido. Fotos AFP // DEA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) trasladó desde una cárcel de Caracas, Venezuela, al empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, identificado como socio y amigo de Álex Saab. El colombiano será llevado a Florida, donde tiene dos procesos judiciales abiertos.

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Pulido ya se encontraba detenido en Venezuela por el caso relacionado con el presunto saqueo de la estatal petrolera PDVSA.

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Sin embargo, su situación judicial en Estados Unidos incluye otras investigaciones. En una corte del sur de Florida tiene dos procesos relacionados con presunto lavado de activos y fraude a través del programa de distribución de alimentos conocido como cajas CLAP, entre otras conductas.

¿Por qué Álvaro Pulido es trasladado a Estados Unidos?

Pulido aparece vinculado a un entramado de sociedades mediante el cual, se habrían movilizado recursos asociados al régimen venezolano. En ese contexto, también se encuentra bajo investigación su relación comercial con Álex Saab.

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El colombiano, quien también ha utilizado el nombre de Germán Enrique Rubio Salas, fue capturado en Venezuela en marzo de 2023, en medio del escándalo por el presunto desfalco a PDVSA.

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De acuerdo con la información publicada por el diario El Tiempo, los procesos que enfrenta en Florida volvieron a cobrar relevancia en el marco del caso contra Saab, quien llegó a Estados Unidos cinco meses antes del traslado de Pulido y se declaró culpable de los cargos por corrupción, además de colaborar con la justicia estadounidense.

¿Qué investigaciones relacionan a Pulido con Álex Saab?

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Las autoridades estadounidenses seguían los movimientos de Saab y Pulido desde 2013. En ese momento, las investigaciones se centraban en contratos con la empresa Suvinca por 20 millones de dólares, destinados al suministro de materiales para construir un polideportivo en el estado venezolano de Vargas.

La Unidad Investigativa de el diario El Tiempo reportó transacciones relacionadas con Good Central Hong Kong Limited, una empresa creada en Hong Kong que aparece en bases de datos a nombre de Emanuel Enrique Rubio. Según la publicación, esa firma se habría beneficiado de la compra de millones de dólares a precios preferenciales durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Además, Pulido fue sancionado por corrupción en Estados Unidos en 2019 y en Reino Unido en 2021, medidas que incluyeron la congelación de activos. El traslado a Florida se produce mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con sus presuntas actividades financieras.

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