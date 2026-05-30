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Dos globos aerostáticos chocaron en pleno vuelo: ocupantes terminaron en medio de una vía

El hecho ocurrió en la ciudad de Košice (este) en Eslovaquia, allí dos globos terminaron chocando en el aire cerca de un famoso centro comercial.

chocan globos aerostáticos en Eslovaquia.jpg
Chocan dos globos aerostáticos en Eslovaquia.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Una de las actividades que más sueñan hacer las personas en su vida es subirse a un globo aerostático, pero no en todos los lugares el ambiente es propicio para ello. Este medio de transporte es estadísticamente una de las formas más seguras de volar, pues los aparatos solo operan en condiciones climáticas óptimas.

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No obstante, existen riesgos que pueden estar relacionados con el clima, el aterrizaje y los errores humanos.

Frente a lo anterior, un grupo de personas que iban en dos globos aerostáticos terminaron llevándose el susto de sus vidas, al chocar uno con el otro.

Dos globos aerostáticos colisionaron en el aire

El hecho ocurrió en la ciudad de Košice (este) en Eslovaquia, allí dos globos terminaron chocando en el aire cerca de un famoso centro comercial. Tras la colisión, los ocupantes vivieron momentos de tensión e incertidumbre mientras descendían.

El impactante accidente fue observado por varios testigos y transeúntes que pasaban por la zona. Luego del impacto, una de las aeronaves, que llevaba a cinco pasajeros, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia sobre una carretera cercana.

De acuerdo con medios locales, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad, prácticamente salieron ilesos.

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Por otro lado, el segundo globo permaneció en el aire y aparentemente no registró daños, pero tuvo que aterrizar minutos después.

El incidente tuvo que ser atendido por equipos de rescate y servicios de emergencia que llegaron al lugar luego de que la comunidad alertara sobre la situación.

Recomendaciones de seguridad para volar en globo aerostático

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Las personas interesadas en subirse a un globo deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes y después:

  • Comprobar que la empresa con la que se haga el vuelo esté registrada y tenga seguros vigentes. Además, el operador del globo debe tener una licencia vigente para ello.
  • Usar ropa cómoda, calzado cerrado, gorra o sombrero.
  • Seguir las instrucciones del operador en todo momento.
  • Al aterrizar, flexionar las rodillas y sujetarse a las asas de la cesta.
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