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Blu Radio  / Mundo  / El dilema de la Enmienda 25 y el futuro de la Presidencia de Trump

El dilema de la Enmienda 25 y el futuro de la Presidencia de Trump

Rafael Peñalver, reconocido abogado constitucionalista, ha analizado la creciente preocupación sobre la estabilidad del gobierno actual, señalando que el país atraviesa un momento crítico debido a las actuaciones "erráticas" y "preocupantes" del presidente Donald Trump.

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