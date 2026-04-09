El dilema de la Enmienda 25 y el futuro de la Presidencia de Trump

En un momento que debería estar marcado por el orgullo nacional tras los recientes logros espaciales de Estados Unidos, el país se encuentra sumido en una profunda incertidumbre política

Rafael Peñalver, reconocido abogado constitucionalista, ha analizado la creciente preocupación sobre la estabilidad del gobierno actual, señalando que el país atraviesa un momento crítico debido a las actuaciones "erráticas" y "preocupantes" del presidente Donald Trump.



La Enmienda 25 y los obstáculos legales para la destitución

Ante las declaraciones de Trump amenazando con destruir la civilización persa, más de 50 legisladores han sugerido invocar la Enmienda 25. Según Peñalver, este mecanismo permite al gabinete y al Congreso destituir a un presidente por incapacidad física o mental.

Sin embargo, el abogado advierte que las posibilidades de que esto ocurra son "mínimas", ya que requiere que la mayoría de un gabinete —compuesto por personas leales al mandatario— inicie el proceso, seguido de una aprobación por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso.

Peñalver aclara que, aunque el comportamiento del presidente es impulsivo, no se trata necesariamente de una falta de capacidad mental, sino de una falta de control sobre sus emociones.



Esto hace que tanto la Enmienda 25 como un eventual impeachment sean herramientas difíciles de ejecutar antes de las próximas elecciones.



Gobierno por decreto y temor por las elecciones de noviembre

Una de las mayores alarmas señaladas por el jurista es la tendencia del presidente a gobernar mediante decretos presidenciales, ignorando en ocasiones las leyes del Congreso e incluso preceptos constitucionales como la ciudadanía por nacimiento. Peñalver sostiene que Trump está intentando crear una crisis para evitar o influir en las elecciones de noviembre, debido a que las encuestas actuales auguran una derrota abrumadora para los republicanos.

Existe, además, un temor fundado sobre el uso de fuerzas no militares, como los agentes del ICE, para interferir en el proceso democrático.

El abogado recordó que Trump ya utilizó a estos agentes para tomar control de aeropuertos fuera de lo previsto por la ley, y teme que puedan ser enviados a las urnas en ciudades opositoras para intimidar a los votantes.

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Escuche aquí la entrevista: