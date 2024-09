El presidente Petro no puede ser mediador si está del lado de Hamás: Israel

En Jerusalén, capital de Israel, las tensiones volvieron a surgir tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su intervención, el mandatario colombiano propuso convocar una conferencia internacional de paz para abordar la situación de Palestina, adelantando que ya existe un proceso para presentar una resolución ante la ONU.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado fuertes reacciones desde Israel. Mattanya Cohen, director adjunto de Asuntos de América Latina y el Caribe en la Cancillería israelí, fue contundente al expresar su rechazo. Según Cohen, el presidente Petro no puede ejercer como mediador en el conflicto si su postura está alineada con el grupo terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza.

"Esta conferencia, Conferencias de Paz, es un nombre muy bonito, pero falta ya un país que se llama Israel, o sea, no invitaron a Israel. Hay países que son antisraelíes, que pueden hacer conferencias de paz. Y cuando usaste la palabra mediador, el presidente Petro no puede ser mediador, pero él es o Palestino o Hamás y él no puede ser mediador. Lamentablemente", afirmó Cohen, dejando claro su postura sobre el rol del presidente colombiano en esta iniciativa.

La controversia se profundizó tras una publicación reciente de Petro en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde compartió parte de una carta dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En ella, Petro manifestó su apoyo y detalló que ha dado instrucciones a la delegación diplomática colombiana en Nueva York para que trabaje estrechamente con la delegación palestina.

En este contexto, el presidente Petro explicó que su propuesta busca abordar las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados. A pesar de las críticas recibidas, el mandatario sigue defendiendo su postura en favor de Palestina y asegura que la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para resolver el conflicto.