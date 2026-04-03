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Blu Radio  / Mundo  / El primer viacrucis de León XIV: una reflexión desde Tierra Santa sobre la guerra y poder

El primer viacrucis de León XIV: una reflexión desde Tierra Santa sobre la guerra y poder

El Coliseo, símbolo de la persecución de los primeros cristianos, volverá a ser un año más el escenario en el que miles de católicos rememorarán el camino de Jesucristo hasta su crucifixión.

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