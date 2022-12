Embajador de Alemania confirma que visita a zona veredal de canciller será en Meta

El embajador de Alemania en Colombia, Michael Bock, confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores de su país, Frank-Walter Steinmeier, visitará este viernes la zona veredal en el departamento del Meta.



Explicó que el objetivo es verificar de primera mano lo que está sucediendo en las zonas, porque el desarme y la desmovilización ocurren en los territorios, no en las ciudades.



“Él quiere demostrar su solidaridad con Colombia con esta visita, con el proceso de paz y, claro, la paz no se hace en la capital, la paz se hace en las zonas de concentración donde tendrá lugar el desarme y por eso tiene muchísimo interés en visitar estas zonas, va a ser la zona del Meta”, manifestó el embajador.



Dijo que el canciller también hablará con la ministra María Ángela Holguín y con el presidente Juan Manuel Santos e inaugurará el instituto de lapaz colombo-alemán.



“Es un instituto que sirve para apoyar el proceso de paz, donde habrá científicos de Colombia y Alemania, pero también gente que tiene experiencia en el trabajo práctico con respecto a la paz y la reconciliación”, añadió.



Finalmente, destacó que su Gobierno no se reunirá con altos representantes de las Farc, por lo que desmintió el riesgo de “caguanizar” las zonas veredales.



“Es para enterarse de lo que está pasando allí, el aspecto más importante es hablar con los tres grupos, los militares, Naciones Unidas y representantes de las Farc. Esto no sirve para promover cierta tendencia política de Colombia”, finalizó.