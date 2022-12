¿En qué consiste la posible operación de Turquía en el norte de Siria?

Turquía está lista para lanzar una operación en el norte de Siria con el objetivo de eliminar grupos terroristas que operan cerca de las fronteras turcas, lo que permitirá garantizar el retorno seguro de los sirios a sus hogares y mantener la integridad del país.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el domingo que Turquía está lista para lanzar la Operación Fuente de Paz al este del río Éufrates, en el norte de Siria, para limpiar la región de las organizaciones terroristas.

“Tal vez sea hoy el momento de despejar el camino para (nuestros) esfuerzos de paz que ya se han establecido y cuyo proceso ya dio inicio”, señaló Erdogan.

El mandatario turco reiteró que el país busca establecer la paz al este del río Éufrates al despejar la zona de los grupos terroristas. “Turquía respalda la integridad territorial de Siria y la unidad política y administrativa de los sirios”, señaló.

Erdogan agregó que la única razón para la presencia de Turquía en Siria es que la amenaza terrorista en las fronteras se convirtió en una barrera que impide el regreso de los sirios.

"Turquía no desea el territorio de ningún otro país", reiteró el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, refiriéndose a la operación en el norte de Siria.

“Como parte de la integridad territorial siria, los planes para la zona segura tienen dos propósitos: asegurar nuestras fronteras al eliminar los elementos terroristas y asegurar el retorno seguro de los refugiados sirios a sus hogares”, agregó Kalin.

Desde el inicio de la guerra civil siria en 2011, miles de personas han sido asesinadas y millones más fueron desplazadas de sus hogares. Desde ese momento, Turquía se convirtió en la principal ruta de los refugiados que buscan llegar a Europa.

Establecimiento de una zona segura en el norte de Siria

Turquía ha defendido durante mucho tiempo la idea de zonas seguras libres de terroristas en Siria y ha hecho énfasis en la necesidad de librar el área del grupo terrorista YPG/ PKK, que es la rama siria del PKK. El Gobierno turco también ha señalado que es necesario reubicar a los migrantes sirios que actualmente están en Turquía.

En su campaña terrorista de más de 30 años contra Turquía, el PKK, catalogado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la UE, ha sido responsable de la muerte de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños y bebés.

Desde 2011, debido a la guerra más de cinco millones de civiles sirios se convirtieron en refugiados, de los cuales Turquía hospeda a unos 3.6 millones, lo que convierte a la nación turca en el país que más alberga refugiados en el mundo.

El Estado turco ha reiterado que la creación de una zona segura es esencial para eliminar la amenaza terrorista del YPG/PKK y para garantizar el retorno de los refugiados, que Turquía considera un problema humanitario.

Erdogan dijo que su país planeaba asentar a dos millones de sirios en una zona segura de 30 kilómetros de ancho que se establecerá en Siria a partir del río Eufrates hasta la frontera iraquí, incluida la ciudad de Manbij.

Por su parte, Mevlüt Çavuşoğlu, ministro de Exteriores de Turquía, expresó su descontento porque no se pudiera establecer una zona segura planificada y acusó a Estados Unidos de no cumplir sus promesas en el norte de Siria, debido a su apoyo al grupo terrorista PKK/ YPG.

Las críticas fueron compartidas por el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, quien aseguró que si se encuentra algún estancamiento o un mal manejo del tema por parte de EEUU, Turquía podría establecer la zona segura por sí misma.

Kalin también discutió el asunto de la zona segura con varios enviados de Estados Unidos, así como con el enviado especial estadounidense para la coalición anti-Daesh, James Jeffrey, el asesor de Seguridad Nacional, Robert C. O’Brien, y el ex asesor Nacional de Seguridad, John Bolton.

El 7 de agosto, los oficiales militares turcos y estadounidenses acordaron establecer una zona segura en el norte de Siria y desarrollar un corredor de paz para facilitar el movimiento de los sirios desplazados que desean regresar a sus hogares. También acordaron establecer un centro de operaciones conjuntas.

El 9 de septiembre tropas estadounidenses y turcas realizaron la primera patrulla conjunta en la zona.

Si bien Turquía da la bienvenida a las patrullas conjuntas, también ha dicho que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para establecer la zona segura de manera adecuada.

Erdogan describió las patrullas terrestres y aéreas llevadas a cabo con Estados Unidos como "nada más que un cuento".

El mandatario también dijo que un total de 360.000 sirios habían regresado a áreas libres de terroristas, gracias a las operaciones antiterroristas realizadas por Turquía.

Operaciones turcas

Desde el 2016 Turquía realizó dos exitosas operaciones militares en el noreste de Siria: la Operación Escudo del Éufrates y la Operación Rama de Olivo, olas cuales permitieron liberar la región de los terroristas del YPG/PKK y Daesh, y el regreso de miles de sirios a sus hogares.

La Operación Escudo del Éufrates, que fue lanzada el 24 de agosto de 2016, está en línea con el derecho de autodefensa del país derivado de los tratados internacionales.

La operación de Turquía fue una respuesta ante ataques terroristas en suelo turco y al fuego de artillería de los militantes de Daesh en Siria contra objetivos dentro de la nación turca.

Daesh llevó a cabo ataques con cohetes y ataques suicidas, especialmente en provincias de Turquía, desde territorio controlado por este grupo terrorista en Siria.

Esta organización terrorista llegó a controlar un territorio de unos 100 kilómetros, que comprendía la región de Azaz-Jarablus, norte de Siria, que se encuentra a 5 kilómetros (3 millas) de la frontera turo-siria.

Con la operación Escudo del Éufrates, Turquía tenía como objetivo evitar que el PKK formara un corredor terrorista que se extendía desde el oeste del río Eufrates hasta el distrito de Afrin, en el noroeste de Siria, así como garantizar la seguridad de la línea entre la ciudad de Azaz y el pueblo de Cobanbey, en la provincia de Alepo, cerca de la frontera turca.

El distrito de Afrin ha sido un gran escondite para el PYD/PKK desde julio de 2012, cuando el régimen de Assad dejó la ciudad al grupo terrorista sin pelear.

"En este momento, desafortunadamente, todos los ataques que ocurrieron en Gaziantep y Kilis ... trajeron este asunto a este punto", afrimó Erdogan cuando se lanzó la operación.

“No puedes dividir nuestra nación. No puedes bajar nuestra bandera. No puedes destruir nuestra patria, nuestro Estado. No puedes silenciar nuestro llamado a la oración. No puedes poner a este país de rodillas”, agregó Erdogan.

El presidente turco también señaló que su gobierno deseaba construir asentamientos en la zona segura en Siria para que los refugiados ubicados en Turquía regresaran a su país, o para aquellos que querían huir del derramamiento de sangre.

Operación Rama de Olivo

El Estado Mayor turco anunció el 20 de enero de 2018 que la Operación Rama de Olivo se había lanzado en el distrito sirio de Afrin para establecer la seguridad y la estabilidad en sus fronteras y en la región, eliminar a los terroristas del PKK/ KCK / PYD-YPG y Daesh y salvar a sus amigos y hermanos de la opresión y crueldad de estos grupos terroristas.

Operación en Afrin, Siria

La operación fue conducida dentro del marco del derecho turco a la defensa, basado en el derecho internacional, especialmente en las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU: resoluciones no. 1624 (2005), 2170 (2014) y 2178 (2014) y según el derecho a la legítima defensa en virtud del Artículo 51 de la carta de la ONU, respetando la integridad territorial de Siria.

Turquía informó al régimen sirio mediante una nota escrita para demostrar que el país estaba actuando de conformidad con el derecho internacional.

"No estamos ocupando a Afrin. Por el contrario, estamos tratando de convertirlo en un lugar habitable para los verdaderos propietarios, mientras eliminamos a los terroristas de allí", aseguró Erdogan, reiterando su objetivo de construir la paz en la región.

Erdogan indicó que la operación era una "advertencia clara" para aquellos que no querían entender la determinación de Turquía en la lucha contra el terrorismo.

Tanto Kalin y Cavusoglu reiteraron que después de liberar la región de los terroristas durante la operación regresaron la región a sus verdaderos dueños, los sirios.