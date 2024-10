En video quedó el momento en que habitante de calle lesiona a una abuela

Indignación en Nuevo León, México, luego de que, cámaras de seguridad de un local comercial, revelaran el momento en que un habitante de calle agrede a una abuela sin razón alguna y la termina lesionando por la caída que le causa con su fuerza.

En el video que, se ha vuelto viral en redes sociales, se ve cómo la abuela camina tranquilamente por la calle y el hombre, de la nada, le pega un cabezazo haciendo que pierda el equilibrio y caiga sobre la carretera. Fue en el intento de evitar la caída en donde ella termina con el brazo roto y trasladado a un centro de atención por este accidente.

“Antes que digan que no está consciente, déjenme decir que si esa señora hubiera sido un tipo más grande y corpulento él no hubiera hecho nada”; “Como están las cosas por esas tierras no falta que termine”; “El wey iba a lo que iba, porque da el empujón y se va a la verga”, fueron algunos comentarios que se generaron en torno a este caso viral, que fue compartido por C4 de Telediario en México.

🇲🇽 | Abuelita termina con un brazo roto tras ser empujada por un sujeto que presuntamente estaba bajo efectos de estupefacientes en Nuevo León, México; testigos afirman que este individuo ha agredido a varias señoras. pic.twitter.com/ddnuCa01oM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 17, 2024

Por otro lado, testigos y personas residentes de esta zona de la ciudad mexicana aseguran que, por desgracia, no es la primera vez que sucede este problema con él, sino que en varias ocasiones ha agredido a más mujeres y de la misma forma, de la nada y con mucha fuerza. Asimismo, dijeron que, muchas veces, pasa porque se encuentra bajo el efecto de estupefacientes y pese que les han reportado a las autoridades, hasta ahora, no han hecho nada.

El hecho continúa generando diversas opiniones y, en redes, muchas personas esperan que le hagan control a esta persona para evitar más accidentes y evitar que en un futuro pueda terminar en una tragedia, como para un transeúnte como para el propio habitante de calle.