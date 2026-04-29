Encuentran sin vida a reconocido futbolista en su carro: revelan preocupantes detalles

Un caso de terror ocurrió en Ecuador, luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de un exfutbolista, lo que encendió la alerta y ha generado preocupación en el entorno deportivo. El hecho ocurrió al sur de Guayaquil, generando alarma por la manera en la que fue hallado.

Horas más tarde se confirmó que la víctima era Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, un jugador de 59 años y quien es recordado por su paso en el Club Sport Emelec, uno de los más grandes de la liga ecuatoriana. Su cuerpo fue encontrado en los asientos traseros de un carro estacionado en el sector de La Saiba, sin aparentes señales de violencia.

Según lo revelado por las autoridades, la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. Sin embargo, el contexto en el que ocurrió el hecho ha dejado abierta la investigación.

Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira Redes sociales

Revelan detalles del caso del exfutbolista

Según lo revelado por testigos, para el medio 'Extra' de ese país, Kaiser habría sido escopolaminado por tres mujeres. Aparentemente, el exfutbolista estaba con ellas en el carro durante algunos minutos consumiendo bebidas alcohólicas.

Luego, según las versiones, las mujeres abandonaron el lugar y dejaron a Ribadeneira en la parte trasera del vehículo. Más tarde, una de las sospechosas regresó junto al hombre para intentar encender el carro; al no lograrlo, se retiraron de nuevo sin reportar la situación.

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La situación ha generado alerta entre las autoridades, quienes no descartan que el exfutbolista haya sido víctima de escopolamina. La sustancia es conocida también como burundanga, lo que puede afectar la voluntad de las personas y provocar serias afectaciones en la salud.



Investigación sigue abierta tras muerte de exjugador

Las autoridades ecuatorianas avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. La falta de signos de violencia en el cuerpo ha hecho más compleja la investigación, por lo que se revisan cámaras de seguridad y se analizan los testimonios disponibles.

Mientras tanto, el impacto del caso se siente en el entorno deportivo. Desde el Club Sport Emelec expresaron su pesar por la muerte del exjugador y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares.

