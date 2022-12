Estos serán los puntos de concentración en el extranjero para marcha por la vida

BLU Radio conoció los puntos de cada ciudad donde los colombianos que residen en países como Francia, Alemania, España, Italia, Inglaterra, entre otros, harán parte de la movilización convocada para rechazar el asesinato de líderes sociales en Colombia, un fenómeno que parece ir acrecentándose y no tener solución a la vista.

En esta ocasión, se trata del ‘Capítulo Internacional Defendamos La Paz: Movilización julio 26 El Grito’, que, según los organizadores, tiene el objetivo de denunciar el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigir garantías de vida en Colombia de manera especial para defensores de Derechos Humanos.

Los puntos son:

1. Atenas| 5:00 pm | Plantón en Acrópolis, en el Partenón.

2.Barcelona |7:00 pm | Plantón en la Plaça de Sant Jaume y marcha hacia el Forat de la vergonya.

3.Berlín| 3:30 pm | Marcha desde Dorothea-Schlegel-platz a la Taubenstr 23, sede de la Embajada de Colombia en Berlín.

4. Berna| 18H00| Plantón en Bahnhofplatz Bern.

5. Bilbao |19H00 |Kiosko de la Plaza del Arenal

6. Bruselas| 5:00 pm | Plantón Carrefour de l'Europe 2 (Gare Centrale) 1000 Bruxelles Belgique.

7. Buenos Aires | 4:00 pm | Plantón en el Obelisco

8. Dubai | 3:00 pm | encuentro en Street 14b villa 93 Jumeirah 2

9. Elche| 11:00 am| Plantón Ayuntamiento.

10. Estocolmo | 17H00| Plantón Frente a la Embajada Colombiana en Estocolmo Östermalmsgatan 46. Estación: Stadion

11. Frankfurt| 6:00 pm | Plantón frente al monumento del €.

12. La Haya | 4:00 pm | Perfomance corte Penal Internacional pude Waaisdorperweg 5:00 pm| Plantón en embajada de Colombia en Países Bajos Groot Hertoginnelaam 14

13. Las Palmas Gran Canaria | 25 de julio | 18H00| Plantón frente al Consulado de Colombia.

14. Londres| 4:00 pm | Punto de Encuentro BBC Londres.

15. Lyon | 6:30 pm | Plaza Bellecour

16. Madrid | 7:00 pm | Plantón parque El Retiro entrada de la puerta de Alcalá.

17. México| 7:00 pm | Plantón en El Ángel de la Independencia.

18. Minneapoles| 5:00 pm | Encuentro en 3702 E Lake Street Copal 2º piso.

19. Montevideo| 6:00 pm | Plantón en la explanada de la Intendencia.

20. Montreal| 5:00 pm | Velatón frente al Consulado de Colombia.

21. Múnich| 17H00 | Plantón Max-Joseph-Platz.

22. New York| 6:00 pm | Encuentro en Washigton SQ Park.

23. Ottawa-Gatinea| 18H30| Plantón Parlamento de Ottawa en la llama del centenario.

24. Paris| 18H30| Plantón en Trocadero

25. Paris| 6:30 pm| Plantón en Trocadero

26. Quebec | 17H00 | Atrio de la Iglesia de San Roche

27. Quito| 11:00 AM | Plantón al frente de la Embajada de Colombia Av. 12 de Octubre N° 24 – 528 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center

28. Roma| 7:00 pm | FlashMob Piazza Santa María di Loreto - Marcha Pacífica Via dei Fori Imperiali.

29. Santiago de Chile| 6:30 pm | Plantón en la Plaza de Armas, frente a la Catedral.

30. Sao Paulo-Brasil |6:00pm | Manifestación en la plaza del Museo de Arte de Sao Paulo. av. Paulista 1578.

31. Sidney| 3 de agosto | 3:30 pm | Plantón en terminal de pasajeros circular qua.

32. Toronto | 6:00 pm | Matt Cohen Park (Bloor and Spadina).

33. Valencia| 7:30 pm | Plantón en la Plaza de la Virgen.

34. Viena | 13H00 |Plantón frente a la embajada colombiana. Stadiongasse 6-8, 1010 Wien

35. Washington DC | 5:30 pm| Marcha desde la Salida del metro Dupont Circle, Q St & Connecticut Ave, NW

36. Winnipeg, Canadá | 6:00 pm | Plantón en la Entrada Grupal del Canadian Museum for Human Rights.

La Defensoría reporta que entre el primero de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado fueron asesinados 462 líderes sociales.