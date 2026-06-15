Estrecho de Ormuz estaría totalmente abierto el viernes, según pronóstico de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado.

Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde Irán ha copado el protagonismo de la jornada.

Este lunes el líder republicano había afirmado en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. «El viernes estará completamente abierto», añadió en su encuentro con Macron.

Hoy mismo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había avanzado que Estados Unidos e Irán firmaron «ayer» domingo «virtualmente» el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Ginebra.



«Puede que yo esté implicado, puede que no», dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él «probablemente» ya no estará en Europa para entonces.

En su mensaje apuntó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán se hará público «próximamente» y señaló solamente que es un documento «muy potente»: «El acuerdo con Irán va a traer mucho éxito al mundo, porque el petróleo estuvo realmente bloqueado durante un tiempo», dijo.

Trump consideró que no cree que su país vaya a necesitar mucha ayuda extranjera porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

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«Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación», le señaló a Macron.

El mandatario estadounidense apuntó su intención de centrarse en el conflicto ucraniano tras el cierre del acuerdo con Irán, y puso también su foco en el Líbano.

«También queremos ver si podemos encauzar la situación del Líbano, porque parece no terminar nunca, y es una versión en pequeño de lo que estábamos haciendo. No debería ser difícil, no debería ser difícil, así que ya veremos»; concluyó.