Exalcalde mexicano se vuelve famoso por ‘plagiar’ el discurso de Frank Underwood

En entrevista con BLU Radio, Covarrubias negó que se trate de un plagio ya que, según dijo, en el “discurso no se dio con el propósito de influir en las elecciones”.



“En esta etapa, en la que no tengo ningún cargo público, lo que decidí fue hacer algo viral. Sin embargo, no pensamos que tendría los resultados que hoy estamos teniendo”, dijo.



En el video, publicado en Facebook, Covarrubias aparece vestido de una manera similar al protagonista de la serie y además pronuncia un discurso idéntico.



A propósito, el político mexicano dijo que no “quiere aparecer como el Frank Underwood mexicano” y que lo hizo no por admiración, sino por entretenimiento.



Publicidad