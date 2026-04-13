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Blu Radio  / Mundo  / Familia intentó vivir con paneles solares y un huerto, pero el gobierno le quitó a sus hijos

Familia intentó vivir con paneles solares y un huerto, pero el gobierno le quitó a sus hijos

Una familia se quedó sin sus hijos tras una decisión judicial que señala condiciones de vida inadecuadas.

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