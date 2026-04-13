Familia intentó vivir con paneles solares y un huerto, pero el gobierno le quitó a sus hijos

Una decisión judicial en Abruzzo encendió el debate sobre los límites que puede tener la llamada "crianza alternativa", así como la intervención del Estado, y es que una familia apostó por una vida de autosuficiencia y terminó separada tras un fallo que cuestionó las condiciones en las que vivían sus hijos.

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham construyeron un estilo de vida lejos de lo tradicional. Desde 2021 residen en una zona rural de Palmili, Italia, donde contaban con paneles solares, agua de pozo, un huerto propio y un sistema de compostaje.

Para ellos era un proyecto familiar basado en la autosuficiencia. Sin embargo, para las autoridades del país europeo, las condiciones no eran adecuadas para sus hijos y todo empeoró luego de un episodio ocurrido en 2024, cuando la familia fue hospitalizada por una intoxicación accidental con setas.

El hecho encendió la alarma en los servicios sociales, quienes empezaron a revisar el entorno en el que vivían los niños. Los informes técnicos calificaron la vivienda como precaria, haciendo que la alarma institucional se activara.



Gobierno le quitó a sus hijos: esto pasó

Familia disfrutando de un día Foto: Grok IA

La decisión llegó el 20 de noviembre de 2025, cuando un tribunal ordenó retirar la custodia de los menores. Entre los argumentos estuvo la falta de escolarización de los niños, así como la ausencia de controles médicos regulares y el aislamiento en el que vivía la familia.

El caso generó una fuerte reacción, pues miles de personas respaldan a los padres con campañas en línea, mientras que otras han cuestionado si el Estado fue demasiado lejos.

Publicidad

Entre los factores que pesaron en la decisión judicial se destacan:



Condiciones de vivienda consideradas insalubres

Falta de escolarización formal para los menores

Ausencia de seguimiento pediátrico

Aislamiento social de la familia

Riesgos evidenciados tras la intoxicación

A partir de ese momento, los niños fueron trasladados a un centro de acogida. La madre pudo permanecer inicialmente con ellos, pero posteriormente las visitas se limitaron a encuentros virtuales tras nuevos episodios reportados por servicios sociales.



Una vida 'autosuficiente' afecta los derechos de los menores

Con el paso de los meses, el tema escaló, pues según informes, los menores han presentado angustia psicológica debido a la separación de sus padres, lo que ha generado un debate sobre este tipo de decisiones.

De hecho, especialistas evaluaron la situación y señalaron que no hay evidencia de maltrato por parte de la madre y recomendaron una reunificación para evitar mayores afectaciones emocionales.

Por otra parte, el tema también ha despertado choques institucionales. Mientras algunas autoridades defienden la intervención para proteger a los menores, otras voces denunciaron excesos y presión mediática en el proceso.

Publicidad

Ante ese difícil panorama, el padre ha intentado regular la situación, por lo que presentó un plan educativo avalado por una fundación y comenzó a cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades, así como la vacunación y educación formal de sus hijos.

De hecho, el municipio brindó una alternativa: una vivienda con condiciones adecuadas, equipada con servicios básicos y paneles solares, en un intento de facilitar la reunificación familiar.