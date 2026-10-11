Fiscal general confirmó que Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, enfrenta dos acusaciones en EE. UU.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, se pronunció sobre la captura de Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano señalado como socio y amigo de Álex Saab, quien enfrenta dos acusaciones federales por presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos relacionados con Venezuela.

Según Blanche, las investigaciones apuntan a operaciones que habrían permitido movilizar cientos de millones de dólares provenientes de negocios con el Gobierno venezolano. El funcionario aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán trabajando con agencias federales y aliados internacionales para llevar a los señalados ante la justicia.

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“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, afirmó el fiscal.

Blanche también indicó que Pulido enfrenta dos acusaciones federales presentadas en 2019 y 2021, relacionadas con presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro.



“Ninguna cantidad de tiempo o distancia detendrá al Departamento de Justicia de trabajar con nuestras fuerzas del orden federales y socios internacionales para perseguir a estos criminales y llevarlos ante la justicia en un tribunal estadounidense”, concluyó.

¿De qué acusan a Álvaro Pulido en Estados Unidos?

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Pulido es señalado por su presunta participación en operaciones para lavar más de 350 millones de dólares vinculados a Venezuela. Las investigaciones se relacionan con negocios y contratos que habrían permitido transferir recursos a través del sistema financiero estadounidense.

🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime.



His… pic.twitter.com/lTug2CVbQC — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026

El empresario es conocido por su relación comercial con Álex Saab, quien también ha sido investigado por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos financieros relacionados con negocios con el Gobierno venezolano y quien también fue extraditado al país norteamericano este año.

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Las autoridades estadounidenses seguían los movimientos de Saab y Pulido desde 2013. En ese momento, las investigaciones se centraban en contratos con la empresa Suvinca por 20 millones de dólares, destinados al suministro de materiales para construir un polideportivo en el estado venezolano de Vargas.