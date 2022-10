Fiscal general de Brasil pide investigar a nueve ministros del Gobierno Temer

El Fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió a la Corte Suprema investigar al menos a nueve ministros del Gobierno de Michel Temer que fueron acusados por los exdirectivos del grupo Odebrecht de haberse beneficiado de la corrupción en torno a Petrobras, informaron hoy medios locales.



Según divulgó el diario Globo, entre los ministros acusados figuran Blairo Maggi (Agricultura), Aloyisio Nunes (Relaciones Exteriores), Eliseu Padilha (Presidencia), Moreia Franco (Secretaría General del Gobierno), Bruno Araújo (Ciudades), Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología) y Marcos Pereira (Desarrollo).



Janot también pidió la apertura de investigaciones contra otros dos ministros del Ejecutivo brasileño, aunque sus nombres no fueron revelados.



El juez instructor del caso, Edson Fachin, recibió ayer la petición de la Fiscalía para comenzar investigaciones también contra 83 políticos con estatus de aforados, amparados por el llamado "foro privilegiado", por lo que sólo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema.



La Fiscalía brasileña envió la pasada semana al Supremo la lista con las solicitudes, pero los documentos tan sólo fueron digitalizados esta semana y llegaron ayer martes a las manos de Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.



El magistrado deberá decidir si autoriza o no las investigaciones por la Fiscalía de los políticos amparados por el "foro privilegiado".

Janot hizo las solicitudes tras analizar durante más de un mes los testimonios dados por 77 exdirectivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.



Además de las 83 peticiones de investigación, la Fiscalía añadió otra para abrir 211 indagaciones en primera instancia -lo que se supone que afecta a personas sin foro privilegiado-, 7 peticiones para archivar casos y otras 19 "medidas", para incluir, por ejemplo, parte de la confesión de Odebrecht en otras investigaciones ya en curso.



El Fiscal general de Brasil sugirió incoar pesquisas contra más de diez gobernadores y autoridades, entre las que se encuentran los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dima Rousseff (2011-2016).



La llamada "lista Janot", que continúa bajo secreto judicial, ha sacudido los cimientos de la política brasileña por la gran cantidad de políticos salpicados, entre miembros del Gobierno, diputados, senadores y gobernadores, tanto oficialistas como opositores al Ejecutivo de Temer.



La segunda "lista Janot" es tres veces mayor que la presentada por el fiscal general en marzo de 2015, cuando solicitó la investigación de medio centenar de políticos, aunque hasta el momento ninguno de ellos ha sido condenado.





Escuche en el siguiente audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Aeronáutica Civil expidió una resolución en la cual establece las condiciones para que los pasajeros puedan llevar a sus mascotas en la cabina de los aviones, y no necesariamente en el equipaje de bodega.



-Expertos advierten que actualmente hay un vacío en la Vicepresidencia de la República por la renuncia de Germán Vargas Lleras, por lo cual, en caso de que falte el presidente, un ministro tendría que asumir el poder.



-La viuda de Bernardo Jaramillo Ossa espera que esta vez se obtengan resultados concretos sobre la investigación que abrió la Fiscalía por el crimen del dirigente político en el que estaría implicado su esquema de seguridad de la época.



-Crece la polémica en el Congreso porque marcaron con el nombre de cada congresista las botellas plásticas de agua.



-La Fuerza Pública incautó una tonelada de cocaína en Tumaco, Nariño, perteneciente al Clan del Golfo y disidencias de las Farc.



-Más de 200 mil habitantes del municipio de Palmira volverán a tener agua potable en la mañana de este miércoles, luego de superarse los daños provocados por la creciente del río Nima.



-Este miércoles se vence el plazo para que el proyecto para la navegabilidad del río Magdalena, presente el cierre financiero, o de lo contrario se caducará el contrato.



-El Gobernador de Antioquia anunció que se construirán muros en las casas dedicadas al expendio de estupefacientes y que no puedan aplicar a la extinción de dominio.



-En Ibagué declararon la urgencia manifiesta por los inconclusos escenarios deportivos de los fallidos juegos nacionales y que tienen riesgo de colapsar.



-En el Meta, un policía activo fue capturado en las últimas horas por ser presuntamente el responsable de haber abusado de una menor de edad el año 2014.



-El presidente Donald Trump intensificó su campaña de promoción en el Congreso y en varios estados del país para la aprobación de los cambios al sistema de salud que ha propuesto.



-El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que en su país no es aplicable la Carta Democrática de la OEA.



-Twitter dice en su informe de transparencia que en los últimos 6 meses ha cerrado 377 mil cuentas por promover el terrorismo.



-Por vínculos con el Estado Islámico, tres personas fueron detenidas en España en dos operativos de la Policía.



