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Blu Radio  / Mundo  / Francia señala a Irán como autor de los ciberataques a neveras de supermercados

Francia señala a Irán como autor de los ciberataques a neveras de supermercados

Esto afectó cerca de 700 instalaciones. Además, hubo averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

Ciberataque afectó a productos refrigerados en supermercados.
Ciberataque afectó a productos refrigerados en supermercados.
Foto: referencia, Flow
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables.

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"La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.

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Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".

A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".

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Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".

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El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.

Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.

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