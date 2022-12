Francotirador de Dallas dijo que no pertenecía a ningún grupo: policía

El hombre que fue abatido por la policía después de los mortales tiroteos del jueves en Dallas aseguró que no estaba afiliado a ningún grupo y quería matar a policías blancos, anunció este viernes el jefe policial de Dallas, David Brown.



Brown formuló también un dramático llamado a la unidad, afirmando que "esto tiene que terminar, esta división entre nuestra policía y nuestros ciudadanos". Los tiroteos de la noche del jueves dejaron un saldo de cinco agentes muertos y otros siete heridos. También resultaron heridos dos civiles.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La caída de ceniza volcánica del Nevado del Ruiz obligó a la cancelación de la operatividad aérea en el aeropuerto de Manizales.



-El Gobierno aumentará las operaciones contra los cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare, zona en la opera el frente primero de las Farc.



-Las autoridades realizan operativos para capturar a dos personas al parecer pertenecientes a la guerrilla del ELN que lanzaron desde una motocicleta una granada contra la estación de policía del municipio de San Pablo en el Sur de Bolívar.



-El Ministerio de Salud anunció que el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, en Chocó, no se cerrará y será operado por uno de primer nivel para garantizar la atención de más de 500 mil personas.



-Este domingo, representantes del Gobierno y las Farc darán inicio al plan piloto de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en Briceño, Antioquia.



-Penas de entre 8 y 21 años de prisión podrían pagar los siete responsables de la red que desfalcó el sistema TransMilenio por más de 27 mil millones de pesos.



-La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un ejemplo para que no pase lo mismo con el plebiscito, aseguró el presidente Juan Manuel Santos, tras pedir a los jóvenes del país tomar decisiones que aporten a la construcción de futuro.



-El próximo miércoles 13 de julio, una delegación del Ministerio del Interior visitará El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, para verificar las denuncias de asesinatos selectivos en esa región con presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, y donde este año se registran 17 víctimas mortales.



-Cien personas han sido capturadas por diferentes delitos en TransMilenio. Las autoridades han impuesto 400 comparendos a los “colados” del sistema. En los próximos minutos la policía entregará un balance de los operativos que han adelantado uniformados encubiertos en Transmilenio.



-Al menos 22 personas murieron, entre ellas una menor y ocho mujeres, y decenas resultaron heridas por un bombardeo de aviones de guerra contra una zona siria próxima a la frontera con Turquía, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



-En Venezuela la Iglesia Católica sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado su incapacidad para resolver la crisis actual por lo cual consideran que la solución pasa por la realización de un referéndum revocatorio presidencial.



-Hasta el momento 1200 camiones de carga han salido del puerto de buenaventura para abastecer al país.



-Salió de Pasto la primera caravana escoltada por el Ejército y la Policía hacia el interior del país.



-Tres personas han sido capturadas en el departamento del Meta en medio del paro camionero al ser sorprendidas según las autoridades realizando hechos vandálicos contra vehículos de Carga.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció la reubicación de la terminal de transporte del norte tras asegurar que la actual tiene problemas en su diseño.



-En el hospital Simón Bolívar de Bogotá se encuentran recluidos una joven de 19 años y su bebé, luego que esta fuera quemada con gasolina por su compañero sentimental tras una discusión por 100 mil pesos.