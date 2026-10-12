Fuerte réplica en Panamá luego del terremoto de 7.7

Una nueva réplica de magnitud 6,1 se registró este lunes, 12 de octubre, a las 6:20 de la tarde, hora local, en Panamá. Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro de este nuevo evento sísmico fue en Río Grande. Este temblor se suma a la intensa actividad sísmica que vive el país tras el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes.

El SGC también detalló que esta réplica fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros de profundidad.

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Además, la UNGRD informó que se descartó la alerta de tsunami para Colombia por cuenta de este temblor en el país vecino.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Cultura de Panamá, la nación ya acumula más de 300 réplicas desde el sismo principal del viernes, las cuales han dejado daños considerables en más de dos mil infraestructuras en todo el territorio nacional. Entre las estructuras afectadas se incluyen iglesias, museos, bibliotecas y emblemáticos edificios patrimoniales.



Evaluación de daños e intervenciones por etapas

Las autoridades han concentrado las inspecciones técnicas de emergencia en las provincias del centro del país, principalmente en Coclé, Veraguas y Los Santos. En estas zonas se han reportado múltiples afectaciones como grietas, desprendimiento de materiales y severos daños en fachadas y cubiertas.

Ante la magnitud de la emergencia, la directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, Yamileth Stanziola, explicó el plan de acción gubernamental:

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"La atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas, para posteriormente establecer las intervenciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones especializadas", agregó.

Las autoridades locales y los cuerpos de socorro se mantienen en alerta permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas y recomiendan a la población mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales mientras continúan las labores de evaluación técnica.