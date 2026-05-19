Grupo Libertad y Democracia respalda a Rodrigo Paz y rechaza intento de desestabilización en Bolivia

Los expresidentes y exjefes de Estado integrantes del Grupo Libertad y Democracia, entre ellos, Iván Duque, emitieron un duro pronunciamiento en el que rechazaron lo que calificaron como un “intento de quiebre institucional” en Bolivia y expresaron su respaldo al presidente Rodrigo Paz, elegido democráticamente en 2025.

A través de un comunicado, el grupo aseguró que sectores afines al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla estarían promoviendo acciones de desestabilización política contra el actual gobierno boliviano.

Según el documento, los hechos que evidenciarían esa situación incluyen llamados a la renuncia del mandatario sin una vía constitucional, disturbios registrados en los últimos días, intentos de tomar por la fuerza la Plaza Murillo y bloqueos en distintas carreteras del país que, afirman, han impedido el paso de oxígeno medicinal, alimentos y combustibles.

“El rechazo al diálogo por parte de las organizaciones que lideran los bloqueos y la coordinación de marchas desde el Trópico de Cochabamba hacia La Paz también fueron mencionados como elementos de preocupación por parte de los firmantes. Estos hechos constituyen un nuevo hecho de quienes saquearon a Bolivia y ahora pretenden retornar al poder mediante la desestabilización institucional, replicando estrategias que han buscado erosionar la democracia y sembrar el casos en otros países del continente”, señalaron.



Entre los firmantes del pronunciamiento aparecen los expresidentes Iván Duque, y Mauricio Macri.

El comunicado concluye con una advertencia sobre el riesgo de que “la violencia, la intimidación y el bloqueo institucional” se conviertan en mecanismos de presión política que afecten la alternancia democrática en la región.