Habla adolescente que despertó en su funeral tras creearla muerta: “Me empezó a doler el corazón”

Una adolescente de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, sorprendió a sus familiares y a los asistentes a su velorio luego de comenzar a moverse y abrir los ojos dentro del ataúd en el que la despedían. El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre de 2026 en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala.

El caso llamó la atención después de que se difundieran imágenes en redes sociales que muestran el momento en que la joven reacciona mientras se desarrollaba la ceremonia fúnebre.

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Según los relatos conocidos hasta ahora, sus familiares creían que había fallecido después de sufrir un desvanecimiento, aunque no había sido trasladada a un hospital ni se había confirmado su muerte mediante una valoración médica.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala:



Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.… pic.twitter.com/NXvDAM4EaW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Tras lo ocurrido, Yuleidy habló con el medio local TV Sac y contó qué sintió antes de perder el conocimiento. Su testimonio permitió conocer algunos detalles de las horas previas al episodio, que dejó sorprendidos a sus allegados.



¿Qué sintió la joven antes de desmayarse?

Durante la entrevista, la adolescente explicó que comenzó a experimentar un dolor intenso en el pecho, acompañado de una sensación de pesadez. Poco después, perdió el conocimiento.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, relató Yuleidy, según la entrevista difundida por medios locales.

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La joven también aprovechó el espacio para agradecer a sus padres y a las personas que estuvieron pendientes de su situación y le enviaron mensajes después de conocer lo sucedido. Al referirse a lo ocurrido, expresó su agradecimiento a Dios y describió el episodio como un milagro.

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👉🏻😯 🇬🇹 “LE DOY GRACIAS A DIOS PORQUE ESTOY VIVA”: ADOLESCENTE QUE DESPERTÓ EN SU ATAÚD ROMPE EL SILENCIO



La adolescente guatemalteca Yuleidy Ixcotoyac, de 15 años, compartió sus primeras declaraciones tras el impactante episodio en el que despertó dentro… pic.twitter.com/tf4hJa6pk7 — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) October 11, 2026

Por ahora, no se ha hecho público un informe médico que establezca qué provocó el desvanecimiento ni que explique por qué la adolescente volvió a reaccionar durante el velorio.

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El relato del padre de Yuleidy sobre lo ocurrido

Abraham Ixcotoyac, padre de la joven, también entregó su versión de los hechos a TV Sac. Según explicó, su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada, por lo que decidió trasladarla en su vehículo con la intención de llevarla a un centro de salud.

Sin embargo, durante el trayecto, el hombre aseguró que notó que la adolescente no respiraba y que no podía percibirle el pulso. Ante lo que interpretó como una ausencia de signos vitales, creyó que había fallecido.

“Me acerqué, parqué mi carro y me acerqué a ella y vi la situación de ella que ya simplemente ya había dejado de existir, ella falleció en el camino”, contó durante la entrevista.

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Después de esa situación, el padre comenzó a buscar un ataúd y pidió a sus familiares que prepararan todo para realizar la ceremonia de despedida. La joven fue llevada de regreso a su vivienda, donde se reunieron allegados, vecinos y miembros de su congregación.

No obstante, mientras transcurría la velación, los asistentes advirtieron que Yuleidy comenzaba a moverse dentro del féretro. La reacción provocó sorpresa entre quienes estaban presentes, que se acercaron para ayudarla.

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“Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó Abraham Ixcotoyac al describir el momento en que se dio cuenta de que su hija había reaccionado.

El hombre atribuyó lo sucedido a un acontecimiento religioso y manifestó su agradecimiento por la recuperación de la adolescente.