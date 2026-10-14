Hablan padres de hombre que murió tras ataque de tigre en zoológico: "Sufría una enfermedad"

La familia de William Chapman, el joven que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra, rompió el silencio sobre la tragedia que ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió.

Sus padres expresaron el dolor que atraviesan por la pérdida y pidieron respeto a su privacidad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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A través de un comunicado difundido la noche del martes 13 de octubre, los familiares revelaron que Chapman enfrentó una enfermedad mental durante varios años y que recibía medicamentos fuertes como parte de su tratamiento. Sin embargo, aclararon que todavía no se ha establecido si su condición médica o los fármacos que tomaba tuvieron alguna relación con lo ocurrido.

“Lamentablemente, William sufrió una enfermedad mental importante durante varios años y, en consecuencia, se le recetaron medicamentos fuertes”, señalaron sus familiares en el documento.



El zológico se pronunció sobre el tigre. Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron los padres de William Chapman?

Los padres del joven explicaron que esperan que las autoridades puedan determinar qué lo llevó a ingresar al espacio donde se encontraba Altai, el tigre de Amur involucrado en el ataque. Por ahora, aseguraron que desconocen las razones que motivaron a William a entrar al recinto.

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“Corresponderá al forense decidir qué papel desempeñó esto en su muerte. Pedimos a todos que respeten ese proceso”, manifestaron en el comunicado.

La familia no reveló cuál era el diagnóstico médico de Chapman ni especificó qué medicamentos tenía prescritos. Por ello, pidió evitar especulaciones sobre su estado de salud y esperar las conclusiones de las autoridades encargadas de investigar su fallecimiento.

🚨 NEW: The family of the man mauled by a tiger at Yorkshire Wildlife Park says he suffered from "significant mental illness" and was on "strong medication" pic.twitter.com/ncyDLpNei8 — Politics UK (@PolitlcsUK) October 13, 2026

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En el mismo documento, los familiares describieron a William como un joven afectuoso, brillante y profundamente querido por sus seres cercanos. “La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido”, expresaron.

La muerte de Chapman se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a las circunstancias del incidente y a la difusión de videos relacionados con sus últimos momentos.

Uno de los registros que circuló en internet, aparentemente grabado por el propio joven, mostraba cómo avanzaba por una zona de césped hacia el lugar donde se encontraba el tigre. En las imágenes también se escuchaban los gritos de otros visitantes que le pedían que saliera del recinto. Posteriormente, el video fue eliminado de la cuenta en la que había sido publicado.

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Chapman también tuvo acercamientos al mundo de la actuación durante su infancia. Entre sus participaciones figuran la comedia dramática May Contain Nuts, emitida por ITV en 2009, y la serie educativa True Stories, de BBC Learning.

¿Qué pasará con el tigre que atacó al joven?

Tras la muerte de Chapman, el Yorkshire Wildlife Park informó que Altai, el tigre de Amur también conocido como tigre siberiano, no será sacrificado. El establecimiento permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones sobre el incidente.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Doncaster, organismo responsable de conceder las licencias de funcionamiento del parque, anunció una investigación de salud y seguridad para revisar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Además, está prevista para el jueves 15 de octubre la apertura de una investigación judicial sobre la muerte del joven en el juzgado de instrucción de Doncaster. Este procedimiento buscará contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras sus familiares esperan respuestas sobre lo sucedido y piden que se respete su privacidad.