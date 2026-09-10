Hombre creyó que iba a ver a su amante y terminó frente a su esposa y sus hijas: esto pasó

Una mujer decidió enfrentar a su esposo después de descubrir que aparentemente utilizaba una aplicación de citas para contactar a otras mujeres. En lugar de confrontarlo directamente, creó un perfil falso, se hizo pasar por una supuesta amante llamada “Natalie” y acordó encontrarse con él en un alojamiento.

El encuentro terminó siendo muy diferente a lo que el hombre esperaba. Cuando llegó al Airbnb, encontró a su esposa esperándolo junto a sus hijas. El momento fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, donde la escena provocó numerosas reacciones.

Según la grabación, el hombre llegó al lugar y permaneció unos segundos en la entrada, visiblemente sorprendido al encontrarse con su esposa. Ella le dio la bienvenida al alojamiento y le preguntó por qué parecía confundido.

Segundos después le reveló que conocía sus conversaciones y que había descubierto que buscaba encontrarse con otra mujer. Fue entonces cuando le contó que ella misma se había hecho pasar por “Natalie” para conseguir que acudiera al lugar.



La confrontación quedó en video

Durante la conversación, la mujer le reprochó que haya buscado a otras mujeres en aplicaciones de citas después de varios años de matrimonio. El hombre, por su parte, sostiene que los problemas entre ambos ya existían y aseguró que había intentado solucionar la situación.

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La esposa cuestionó su explicación y le respondió que, en lugar de intentar recuperar la relación, estaba buscando conocer a otras mujeres.

El momento se vuelve más tenso mientras las hijas de la pareja permanecen en el lugar. En un momento de la discusión, una de las menores se acerca a su madre y ella la carga mientras continúa hablando con su esposo.

La mujer finalmente le pide que abandone el alojamiento y le dice que no hará parte del fin de semana que ella tenía previsto pasar con sus hijas.

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Antes de marcharse, el hombre intentó despedirse de una de las niñas, pero la menor no permitió que se acercara. El sujeto finalmente salió del inmueble mientras la mujer permanecía con sus hijas.

La mujer se hizo pasar por una amante de su marido que conoció en Tinder. Alquiló un Airbnb para concretar y cuando su marido llegó ella lo esperaba con sus hijos para enrostrarle que era una basura. Con esa filmación iba a presentarla al juzgado para el divorcio. Le sacó casa y… pic.twitter.com/VBVkRlJQfG — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) September 5, 2026

La grabación posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios sobre la estrategia usada para descubrir la supuesta infidelidad y sobre la decisión de hacer la confrontación frente a las menores.

En algunas publicaciones que acompañan el video también se afirma que la mujer habría usado la grabación durante un proceso de divorcio y que posteriormente se habría quedado con la vivienda y el automóvil de la pareja. Sin embargo, esos detalles no han sido confirmados por las autoridades, por lo que no es posible establecer que efectivamente ocurrió.