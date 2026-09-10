“Cilia Flores ahora pide privilegios al estilo Pablo Escobar”: exfiscal de EE. UU.

La solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tendría pocas posibilidades de ser aprobada por un juez estadounidense, según explicó Abel Arcia, exfiscal en Brooklyn con más de 20 años de experiencia como abogado en Estados Unidos.

En entrevista con Mañanas Blu, Arcia analizó los argumentos utilizados por la defensa, que estarían relacionados principalmente con el estado de salud de Flores, su edad y los tratamientos médicos que requiere. Para el exfiscal, esas circunstancias no necesariamente representan una razón suficiente para concederle un régimen de reclusión diferente al de otros detenidos.

“Las posibilidades, creemos, de que sea concedida dicha solicitud, las posibilidades son muy bajas”, aseguró Arcia.

¿Qué argumentos presentó la defensa de Cilia Flores?

De acuerdo con el abogado, la defensa puede argumentar que se trata de una situación excepcional, al involucrar por primera vez a un presidente en ejercicio y a su esposa en un proceso ante una corte criminal.



Sin embargo, Arcia considera que ese elemento no cambia las condiciones que deben analizarse para decidir sobre la solicitud de detención domiciliaria.

El exfiscal explicó que los abogados de Flores han hecho énfasis en cuestiones médicas y en las consecuencias que habría tenido su permanencia bajo custodia, entre ellas pérdida de peso y problemas de salud.

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Aunque Arcia dijo creer que las condiciones descritas por la defensa pueden ser reales, sostuvo que no necesariamente constituyen circunstancias extraordinarias dentro del sistema penitenciario estadounidense.

“Eso no quiere decir que el juez va a aprobar algo que no se le aprueba a nadie”, afirmó.

¿Por qué comparó la petición con el caso de Pablo Escobar?

Arcia cuestionó especialmente que la defensa busque para Flores condiciones de reclusión distintas a las habituales para una persona detenida mientras espera el desarrollo de su proceso.

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Según explicó, quienes permanecen bajo custodia reciben atención médica dentro del sistema penitenciario, sin que el dinero o la posición política permitan escoger libremente médicos privados para atenderlos.

“No es que porque yo tengo dinero yo voy a sacar a los tres mejores médicos privados de EE. UU. para que me atiendan. No se puede, eso no se maneja así”, señaló.

“Ella prácticamente está solicitando algo al estilo Pablo Escobar. Prisión privada”, afirmó Arcia, en referencia a La Catedral, la cárcel que el narcotraficante colombiano ocupó durante su reclusión.

El abogado también sostuvo que Flores habría pasado de unas condiciones de vida privilegiadas a un escenario completamente diferente dentro del sistema de detención estadounidense.

¿Qué dijo sobre Maduro como garantía?

Otro de los argumentos analizados fue la posibilidad de utilizar a Nicolás Maduro como garantía para una eventual libertad de Flores.

Arcia calificó de particular esa propuesta y explicó que, normalmente, una garantía está relacionada con bienes o activos que pueden ser utilizados como respaldo ante la justicia.