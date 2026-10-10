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Blu Radio  / Mundo  / Hombre huye aterrorizado al captar una extraña silueta que lo observa en un bosque: “Un hidebehind”

Hombre huye aterrorizado al captar una extraña silueta que lo observa en un bosque: “Un hidebehind”

El video difundido dejó mucho qué decir, pues algunos relacionan la silueta con el Hidebehind, una criatura asociada con los bosques y las historias de antiguos leñadores.

Un hombre grabó un extraño encuentro en un bosque de Irlanda con una figura.jpg
Un hombre grabó un extraño encuentro en un bosque de Irlanda con una figura.
Foto: captura de video en X, @paranormal333of.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Un recorrido por un bosque puede convertirse en una experiencia inquietante cuando algo inesperado aparece entre los árboles. Eso es lo que ha llamado la atención en redes sociales, donde circula la grabación de un hombre que habría captado una extraña figura en una zona boscosa de Irlanda.

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Las imágenes despertaron preguntas entre quienes las observaron, pues algunos relacionan la silueta con el Hidebehind, una criatura del folclore norteamericano asociada con los bosques y las historias de antiguos leñadores.

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¿Qué se sabe del supuesto encuentro con el Hidebehind?

Según la información difundida, un hombre registró un extraño encuentro mientras se encontraba en un bosque de Irlanda. En la grabación se observa una figura que generó preguntas de si se trataba de una persona oculta entre los árboles, un efecto visual o algo difícil de explicar a primera vista.

El video muestra como el hombe se adentra en el bosque y, tras unos segundos, alcanza a ver a unos metros una figura oscura que se oculta en los árboles. Al acercarse un poco más la figura se mueve como si quisiera ocultarse más, pero hace un movimiento que aterroriza al hombre, por lo que este sale corriendo en la dirección contraria.

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¿Qué es el Hidebehind y por qué causa temor?

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Varios internautas asociaron la silueta oscura con el Hidebehind, una criatura del folclore de los antiguos leñadores de Norteamérica. Según estas historias, se trataría de un ser nocturno que habitaba en zonas boscosas y tenía la capacidad de esconderse detrás de los árboles cada vez que alguien intentaba observarlo directamente.

Las leyendas también le atribuían ruidos inexplicables y desapariciones ocurridas en áreas forestales. Estos relatos formaban parte de las historias que circulaban entre los trabajadores que pasaban largas jornadas en los bosques.

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¿Una criatura desconocida o una ilusión óptica?

Sin duda la grabación en Irlanda reavivó el interés por las historias de seres misteriosos que supuestamente habitan en los bosques. No obstante, una silueta difícil de identificar en un video no constituye por sí sola evidencia de un fenómeno sobrenatural.

La iluminación, la distancia, los movimientos de la cámara y las formas naturales del entorno pueden dificultar la interpretación de lo que aparece en una imagen.

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