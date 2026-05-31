Hombre vivió tres meses debajo de una casa sin que dueños lo supieran: ya tenía hasta cocina

Un insólito caso dejó en alerta a la comunidad en Oregón, Estados Unidos, luego de que se descubriera a un hombre que vivió durante casi tres meses debajo de la casa de una familia que desconocía por completo su presencia.

La residencia está ubicada en una tranquila zona suburbana de Happy Valley, en South East Old Town Court. El sospechoso logró adaptarse de tal manera que incluso construyó una cocina y almacenó varios cuchillos, motivo por el cual terminó siendo condenado a prisión.

Según lo revelado por la Fiscalía del Condado de Clackamas, el hombre de 41 años, identificado como Beniamin Bucur, vivió en el sótano de una familia conformada por un matrimonio y su pequeña hija durante dos meses y medio.

Al hombre no le bastó con instalar una cocina en el sótano, sino que también acomodó televisores, videojuegos y unas hornillas que llevó hasta la residencia.



De acuerdo con lo revelado por la fiscal adjunta del caso, Tiffany Escover, el hombre era el inquilino que nadie conocía y aprovechó la oscuridad de la noche para ingresar sus pertenencias sin que la familia se percatara.

Benamini Bucur, sospechoso de allanamiento Imagen Clackamas County Sheriff's Office

Ruidos extraños alertaron a la familia en Oregón

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De acuerdo con el relato del propietario de la vivienda, ya había escuchado "ruidos extraños" procedentes del espacio bajo el suelo de la casa, pero todo salió a la luz cuando un vecino descubrió cómo el hombre ingresaba al inmueble durante la noche.

Resulta que, en septiembre de 2025, el vecino vio a Bucur dirigirse hacia la parte inferior de la vivienda y decidió alertar a las autoridades. Según su relato, el hombre estacionó su vehículo y caminó hacia la parte trasera de la casa. Allí se percató de que uno de los accesos estaba abierto y que desde el interior se filtraba luz, aunque poco después la iluminación se apagó y la puerta volvió a cerrarse.

Beniamin Bucur fue condenado por allanamiento de morada

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Luego de que las autoridades fueran notificadas sobre el extraño caso, se desplazaron hasta el lugar, forzaron la entrada y redujeron al intruso. Lo que encontraron sorprendió a más de uno, pues no solo hallaron a Bucur, quien fue detenido de inmediato.

Además, durante el registro encontraron una espada, varios cuchillos y una pipa con residuos de metanfetamina. Tras su captura, Bucur se declaró culpable por posesión de metanfetamina y se estableció que tenía antecedentes penales de más de 20 años, entre ellos condenas previas por robo y allanamiento.

De ese modo, Beniamin Bucur, de 41 años, fue declarado culpable por cargos de robo con allanamiento de morada y sentenciado a 36 meses de prisión.