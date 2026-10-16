Huracán Trudy se intensifica a categoría 3 y amenaza las costas del Pacífico

La temporada de huracanes en el Pacífico mantiene en alerta a México ante el avance de Trudy, un poderoso ciclón que ha ganado fuerza rápidamente y amenaza con afectar varias regiones del país.

Las autoridades mexicanas mantienen una vigilancia constante sobre el fenómeno, mientras los organismos de emergencia se preparan para responder a las posibles afectaciones y hacen un llamado a la población para seguir las recomendaciones oficiales.

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Avance del huracán Trudy en el Pacífico mexicano

El sistema meteorológico ha registrado una rápida intensificación del huracán Trudy, que durante las primeras horas de este viernes alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno mantiene una trayectoria constante hacia el noreste, acercándose peligrosamente a los estados del litoral del Pacífico mexicano.

A las 6:30 a.m. hora local, el centro del ciclón fue localizado aproximadamente a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La organización del sistema y la temperatura de las aguas superficiales han permitido que Trudy consolide su estructura, aumentando la velocidad de sus vientos sostenidos y extendiendo su radio de afectación.



🌀 En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Coordinador General del #SMNmx, @Fabromana, informó sobre la trayectoria y efectos del #Huracán #Trudy, que se encuentra en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico. pic.twitter.com/8d5C3Cdyd3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Pronóstico de intensificación y trayectoria

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que las condiciones atmosféricas actuales podrían propiciar que el huracán continúe fortaleciéndose durante el transcurso del sábado. Las proyecciones de los modelos meteorológicos indican que Trudy podría escalar a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de impactar o aproximarse significativamente a las costas nacionales.

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La trayectoria prevista para el fin de semana sitúa al fenómeno frente a las costas del estado de Jalisco. Esta evolución es vigilada estrictamente por las autoridades de Protección Civil, dado que la interacción con un frente frío que se desplaza por la región podría alterar la estructura del ciclón, provocando cambios inesperados en su desplazamiento o aumentando la capacidad destructiva de sus bandas nubosas.

Riesgos por lluvias torrenciales y oleaje elevado

La principal preocupación de las autoridades radica en la cantidad de precipitaciones que el huracán Trudy dejará a su paso. El pronóstico advierte sobre lluvias torrenciales que podrían derivar en deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

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Además de las precipitaciones, se prevé un incremento significativo en el oleaje, con olas que podrían alcanzar alturas considerables en las playas de la costa del Pacífico. Se recomienda a la población civil, así como a la navegación marítima en las zonas mencionadas, extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación, ya que las condiciones del mar se volverán peligrosas a medida que el huracán se acerque a tierra firme.

Tormenta tropical Trudy. Foto: EFE.

Medidas de prevención ante el impacto

Ante este escenario, las unidades de Protección Civil de los estados involucrados han comenzado a activar los protocolos de emergencia necesarios. Se hace un llamado a la ciudadanía para identificar las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales más cercanos. Asimismo, se insta a seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades locales para minimizar los riesgos a la vida y el patrimonio.

Aunque la trayectoria exacta del impacto es materia de monitoreo constante, la magnitud de un huracán categoría 3 o 4 implica riesgos significativos por vientos fuertes y marejadas ciclónicas. La combinación de Trudy con el frente frío en interacción sugiere un evento de alta complejidad meteorológica, por lo cual la vigilancia se mantendrá activa durante las próximas 48 a 72 horas para actualizar las alertas conforme el fenómeno avance hacia el territorio mexicano.