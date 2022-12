Identifican a ciudadano turco como presunto autor de tiroteo en Washington

El supuesto autor del tiroteo en un centro comercial de Burlington, en el estado de Washington (EEUU), en el que murieron cinco personas ha sido identificado como Arcan Cetin, un inmigrante turco, informó hoy la policía estatal.



Se trata de un joven de 20 años residente en Oak Harbor, localidad situada a unos 40 kilómetros del lugar del ataque y donde fue detenido, explicó en una rueda de prensa el responsable policial del condado Mike Hawley.



Cetin, un inmigrante procedente de Turquía con residencia permanente en EEUU, fue arrestado cuando caminaba junto a la carretera después de que la policía de Oak Harbor localizase su vehículo.



"Parecía un zombi", aseguró Hawley, al explicar que Cetin, que no iba armado, no ofreció resistencia ni dijo nada en el momento de la detención.



El arresto se llevó a cabo gracias a que la policía recibió varias llamadas en las que les informaron de que el sospechoso se encontraba en esa zona.



Sobre los motivos del ataque, el responsable policial dijo "no tener ni idea", al tiempo que añadió que los investigadores no descartan que se trate de un acto de terrorismo.



Cetin, que no ha sido formalmente acusado todavía, fue arrestado en el pasado "por un simple asalto" y se encuentra detenido en la cárcel de Skagit County, indicó Hawley.



"Él emigró de Turquía, pero es un residente permanente legal en Estados Unidos ... vamos a solicitar (a las autoridades federales) que investiguen en los temas de inmigración", añadió.



En una rueda de prensa previa a la detención, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que "no hay indicios de que haya sido terrorismo" yihadista aunque no se descarta completamente esa posibilidad.



El tiroteo ocurrió el viernes sobre las 19.00 hora local (01.00 GMT del sábado), cuando el joven, armado con un rifle, entró en los almacenes Macy's del centro comercial Cascade de Burlington y abrió fuego contra algunos clientes, causando la muerte a cinco personas.



Hasta que concluyan las autopsias los agentes no ofrecerán información sobre las víctimas, un hombre y cuatro mujeres, con edades comprendidas "entre la adolescencia y la tercera edad".



Las mujeres murieron en el centro comercial mientras que el hombre falleció en un hospital local, donde había sido trasladado herido de gravedad.



Burlington es un municipio con cerca de 8.500 habitantes ubicado 105 kilómetros al norte de Seattle y 80 al sur de la frontera con Canadá.



Este suceso se produce una semana después de otro ataque en un centro comercial: el pasado sábado un joven somalí de 22 años apuñaló a nueve personas en un centro comercial del estado de Minesota.