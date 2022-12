Jeffrey Epstein no fue vigilado la noche antes de encontrarlo muerto en su celda

El millonario Jeffrey Epstein, que fue encontrado muerto en una cárcel en Nueva York donde esperaba juicio tras ser imputado por tráfico sexual de menores, no fue supervisado como se requería la noche de su aparente suicidio, y tampoco contaba con compañero de celda, señaló este domingo The New York Times.

Epstein, de 66 años, fue hallado colgado en su celda el sábado en la mañana, en la Correctional Metropolitan Center en Manhattan, y se supone que había sido vigilado cada 30 minutos el viernes en la noche por dos guardias, pero ese procedimiento no se siguió, asegura el diario que cita a un oficial con conocimiento sobre el caso.

El periódico recuerda que ese viernes en la mañana se habían publicado cientos de documentos sobre Epstein, que pertenecían a un caso paralelo cerrado contra una mujer que era supuestamente su "reclutadora".

Su muerte ocurrió, además, luego de que el pasado 23 de julio fuera hallado inconsciente en su celda con marcas en su cuello y las autoridades investigaban si se había tratado de un intento de suicidio.

Debido a ello se suponía que debía haber tenido un compañero de celda, pero este había sido transferido recientemente, dejando a Epstein solo, una decisión que también violó los procedimientos de la cárcel, indicó además el oficial del orden al NTY, cuyo nombre mantiene en anonimato.

Tras conocerse la muerte del millonario surgieron interrogantes y debates en los medios de comunicación sobre si Epstein estaba aún bajo la vigilancia de suicidio.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado una investigación de su muerte, lo que según su secretario William Barr "levanta serias interrogantes que deben ser contestadas" y aseguró estar "horrorizado" de que haya ocurrido bajo custodia del Gobierno federal.

El rotativo indica además que las revelaciones sobre estas aparentes fallas son muy propensas a ser parte de la investigación del Departamento de Justicia y el FBI.

Igualmente destaca que la Oficina Federal de Prisiones ya está bajo intensas críticas por no haber mantenido a Epstein bajo la vigilancia de suicidio.

Agrega, siempre citando a su fuente, que cuando se tomó la decisión de sacarlo de esa vigilancia, se notificó al Departamento de Justicia federal de que tendría un compañero de celda y que un oficial de la cárcel revisaría su celda cada 30 minutos, pero eso aparentemente no ocurrió.

Se espera que los investigadores se centren en el periodo de tiempo transcurrido luego de que Epstein fuera encontrado inconsciente tras un aparente intento de suicidio que dejó marcas en su cuello, hace menos de tres semanas en una celda compartida.

Eso llevó a que fuera colocado en una vigilancia de suicidio las 24 horas y que tuviera evaluaciones siquiátricas diarias, pero seis días más tarde oficiales de la prisión determinaron que eso no era necesario, agrega el Times.

Indica también que los dos guardias de la unidad donde estaba Epstein prisionero trabajaban tiempo extra esa noche. Para uno de ellos, era su quinta día consecutivo de horas extras mientras que el otro oficial se vio obligado a trabajar de más, según la fuente del diario.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad realiza la autopsia que revelará las razones de la muerte del millonario, que llegó a relacionarse con figuras como Donald Trump, antes de ser presidente, y el exmandatario Bill Clinton.