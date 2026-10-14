Joven que despertó en su propio funeral dio un estremecedor mensaje que asustó a más de uno

Una ceremonia fúnebre en Guatemala tuvo un giro inesperado cuando los asistentes notaron movimientos dentro del ataúd en el que despedían a una adolescente. La situación llevó a los familiares de la joven a intervenir para auxiliarla.

La menor, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, de 15 años, protagonizó el episodio el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. El caso se conoció después de que circularan imágenes del momento en redes sociales.

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En una entrevista con el medio local TV San, la joven relató lo que sintió antes de perder el conocimiento y describió el miedo que experimentó al despertar dentro del féretro, sin entender por qué se encontraba allí.

¿Qué sintió Yuleidy Ixcotoyac antes de desmayarse?

La joven explicó que todo comenzó con un dolor intenso en el pecho, acompañado de una sensación de pesadez, antes de perder el conocimiento.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, relató Yuleidy.

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De acuerdo con la información divulgada, sus familiares interpretaron lo ocurrido como un fallecimiento. Sin embargo, no se había confirmado la muerte de la adolescente mediante una evaluación médica.

Horas más tarde, durante el velorio, Yuleidy comenzó a moverse dentro del féretro. Al notar su reacción, los asistentes se acercaron y finalmente rompieron el vidrio para sacarla del ataúd.

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“¡Aleluya, un milagro de Dios!”



Yuleidy Ixcotoyac es una adolescente, a quien su familia creía muerta, comenzó a moverse dentro de su ataúd y se incorporó ante la mirada atónita de los asistentes al velorio en #Guatemala.



Según reportes, habían transcurrido ocho horas desde que… pic.twitter.com/9vO1V4RgsZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 12, 2026

¿Qué contó la joven sobre lo que vio al despertar?

Al recordar la experiencia, la adolescente describió una sensación de oscuridad y la presencia de una luz hacia la que sentía que avanzaba.

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“No sentí nada, solo vi como una oscuridad y queriendo buscar luz, pero había una luz larga y llegué a esa luz cuando desperté”, contó a TV Sac.

También relató que sintió miedo al recuperar la conciencia y se preguntó por qué estaba dentro del ataúd. Ante la confusión, comenzó a golpear el vidrio para llamar la atención de las personas que estaban en el lugar.

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“Sentí como miedo y por qué estoy aquí me preguntaba yo misma, empecé a somatar el vidrio”, recordó.

¿Qué dijo el padre de la joven sobre lo ocurrido?

Abraham Ixcotoyac, padre de la adolescente, aseguró que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada. Por esa razón, decidió trasladarla en su vehículo con la intención de llevarla a un centro de salud.

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Sin embargo, durante el trayecto notó que la joven no respiraba y que no podía percibirle el pulso. En ese momento, creyó que su hija había muerto.

“Me acerqué, parqué mi carro y me acerqué a ella y vi la situación de ella que ya simplemente ya había dejado de existir, ella falleció en el camino”, relató el hombre.

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Después de lo ocurrido, buscó un ataúd y organizó la despedida de su hija junto con sus familiares. La joven fue llevada a su vivienda, donde se reunieron allegados, vecinos y miembros de su congregación.

Hasta el momento, no se ha divulgado un informe médico que explique la causa del desvanecimiento ni las circunstancias de lo ocurrido durante las horas previas.