“La energía se volvió un arma geopolítica”: la advertencia tras la salida de Emiratos de la OPEP

La decisión de Emiratos Árabes Unidos de salir de la OPEP no solo reabre el debate sobre la estabilidad del bloque petrolero, sino que deja al descubierto una tensión más profunda: el uso de la energía como herramienta de poder global. En medio de guerras, bloqueos estratégicos y disputas económicas, el mercado energético parece estar entrando en una fase más incierta.

En entrevista con Mañanas Blu, el analista Felipe Bernal fue directo al punto: el trasfondo de esta movida no es solo técnico ni económico. Es, sobre todo, político. Y tiene implicaciones que van más allá del petróleo.



“La energía se volvió un arma geopolítica”: el trasfondo del conflicto

Según señala Bernal en su análisis del panorama en Emiratos Árabe, “estamos viendo el efecto de haber definido la energía como un arma geopolítica”, aseguró Bernal.

El experto explicó que esta lógica no empezó ahora. Viene desde conflictos recientes como la invasión de Rusia a Ucrania y se ha extendido a otras potencias. Estados Unidos, China e Irán, cada uno desde su posición, han convertido recursos estratégicos en instrumentos de presión global.

En ese escenario, la salida de Emiratos no es una sorpresa, sino una consecuencia. “Esto es tanto la causa como el efecto de lo que está pasando en el mundo”, agregó, al señalar que los países buscan mayor autonomía para proteger su seguridad económica.



Petróleo Foto: AFP

Bloqueos, petróleo y una OPEP cada vez más frágil

La coyuntura actual agrava la situación. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial— ha bloqueado millones de barriles diarios, generando presión sobre los mercados.

Según Bernal, ya se acumulan cerca de 450 millones de barriles afectados en poco más de un mes. Sin embargo, aclara que la salida de Emiratos no cambia de inmediato la oferta global: “no va a reducir ni aumentar la disponibilidad de barriles en el corto plazo”.

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El verdadero impacto está en la estructura del mercado. Con menos coordinación entre países, la OPEP pierde capacidad de influencia y se abre paso a un escenario más competitivo.

En palabras del analista, lo que viene es un entorno de alta volatilidad: precios impredecibles, decisiones unilaterales y una geopolítica donde el petróleo ya no solo mueve economías, sino también estrategias de poder.