“La Luna será la base para ir más allá de Marte”: ingeniero revela el objetivo real de Artemis II

Las primeras imágenes del lado oculto de la Luna, captadas por la misión Artemis II, marcaron un nuevo hito en la exploración espacial. Fotografías publicadas por la Casa Blanca y la NASA muestran detalles nunca antes vistos de la superficie lunar, así como una impactante vista de la Tierra desde ese punto lejano.

Pero más allá del impacto visual, la misión tiene un propósito estratégico de largo plazo. Así lo explicó el ingeniero colombiano Hernando Gauto, quien hace parte del equipo técnico desde el Marshall Space Flight Center. Según dijo, este viaje no solo busca explorar, sino preparar el siguiente paso de la humanidad en el espacio.

“Estamos viendo cómo es la Luna, cuáles son los recursos que podemos utilizar allá”, afirmó, al destacar que la información recopilada permitirá planear futuras misiones tripuladas y la construcción de infraestructura en el satélite.

Planeta Tierra desde el lado oculto de la Luna Instagram de la NASA

Artemis II: imágenes históricas y nuevos descubrimientos

Las seis imágenes reveladas muestran desde eclipses lunares captados en tránsito hasta planos detallados de cráteres y los llamados “mares lunares”. Uno de los aspectos que más llamó la atención es la claridad con la que se observan estos relieves desde el lado lejano, diferente a lo que se percibe desde la Tierra.

De acuerdo con Gauto, los avances tecnológicos han permitido obtener registros mucho más precisos. “Ahora directamente con cámaras más avanzadas podemos ver los detalles de la luna… eso está creando una impresión muy grande para todo el mundo”, señaló.

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Estos hallazgos no solo tienen valor científico, sino también práctico. Los materiales identificados en la superficie podrían ser utilizados para futuras misiones, incluso para fabricar componentes o abastecer naves sin necesidad de regresar a la Tierra.

Luna eclipsa al Sol Instagram de La NASA

La Luna, clave para llegar más lejos en el espacio

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la explicación sobre el verdadero objetivo del programa Artemis. Según el ingeniero, la Luna será el punto de partida para la exploración más profunda del sistema solar.

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“Crear bases, también utilizar a la luna como un lugar para lanzarse al espacio más allá de Marte”, explicó, dejando claro que el satélite será una especie de plataforma intermedia para misiones de mayor alcance.

En esa misma línea, detalló que las próximas misiones —previstas entre 2027 y 2028— buscarán instalar módulos habitables y sistemas de comunicación en la superficie lunar, lo que facilitará una presencia más constante del ser humano en ese entorno.

Sin embargo, el camino no está exento de riesgos. Gauto recordó que se trata de una cápsula nueva y que cada fase es experimental, especialmente el regreso a la Tierra. “Siempre hay riesgo… si no entra en un ángulo adecuado, puede destruir la cápsula”, advirtió.

Así, Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino el inicio de una nueva etapa en la carrera espacial, en la que la Luna deja de ser un destino para convertirse en el primer escalón hacia misiones aún más ambiciosas.

