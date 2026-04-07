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Blu Radio  / Mundo  / “La Luna será la base para ir más allá de Marte”: ingeniero revela el objetivo real de Artemis II

“La Luna será la base para ir más allá de Marte”: ingeniero revela el objetivo real de Artemis II

La misión Artemis II reveló imágenes inéditas del lado oculto de la Luna y confirmó que el satélite será clave para futuras misiones espaciales.

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