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Blu Radio  / Mundo  / La oposición de Hungría arrolla a Orbán y logra una súper mayoría en el próximo Parlamento

La oposición de Hungría arrolla a Orbán y logra una súper mayoría en el próximo Parlamento

Con el escrutinio casi completo, su partido, el Tisza, obtuvo 138 de los 199 escaños, o sea, más de dos tercios de la Cámara.

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