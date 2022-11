La relación con el Chapo fue que me dio los derechos de su vida: Kate del Castillo

Kate del Castillo, una de las actrices latinoamericanas más importantes, estuvo en entrevista con Mañanas BLU hablando de su polémico vínculo con ‘El Chapo’ Guzmán y de la serie Ingobernable que se estrenó recientemente en Netflix.



“Estoy muy agradecida, muy contenta, ha habido mucho trabajo pero a la serie le ha ido bastante bien”, dijo.



Del Castillo aseguró que “fue frustrante como actriz no poder hacer todas las escenas” esto porque no puede visitar México.



“Todavía sigue la investigación abierta, entonces los abogados no me lo recomiendan”, aseguró.



