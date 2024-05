Karol G y las duras críticas por su vestuario en Argentina: “Parece indigente”

Karol G, la destacada cantante colombiana de música urbana, enfrenta críticas por su elección de vestuario durante una salida en Buenos Aires, Argentina. Aunque su éxito en los escenarios es innegable y sus conciertos son aclamados por miles de fanáticos, los comentarios sobre su estilo en esta ocasión no fueron favorables.

La artista paisa, conocida por su talento y carisma, se encuentra actualmente en medio de su exitoso tour mundial. Durante su paso por Argentina,ofreció dos espectaculares shows en Buenos Aires, deleitando a sus seguidores como de costumbre.

Sin embargo, una salida personal de Karol G junto a su familia y parte de su equipo generó revuelo en las redes sociales, donde fue duramente criticada por su atuendo. La cantante decidió tomarse un tiempo de descanso para disfrutar de un show de tango en la ciudad porteña, acompañada por su extenso equipo, compuesto por más de 200 personas, entre bailarines, músicos y asistentes.

Durante el evento,Karol G lució un top amarillo que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, combinado con unos joggers verde militar, botas altas rosadas y un gorro del mismo color que su cabello. Aunque la cantante mostró su habitual cercanía con sus fans, saludándolos con una sonrisa, su estilo no pasó desapercibido entre los internautas.

Concierto de Karol G en Bogotá fue un éxito en su carrera // Foto: AFP

¿Por qué criticaron a Karol G tras salida en Buenos Aires?

Muchos usuarios en redes sociales criticaron el look de Karol G, considerándolo inapropiado para la ocasión e incluso llegando a calificarlo como reminiscente de una "indigente" en lugar de la reconocida artista que es. A pesar de las críticas, algunos seguidores salieron en defensa de la cantante, elogiando su carácter y agradeciendo el tiempo que se tomó para interactuar con ellos durante la salida.

“Q feo se viste, con lo q gana debería buscar quien la asesore...”, “Jajaja fue a ver un concierto de tango en esas fachas”, “Disculpen pensé que era un habitante de calle”, “Que feo se viste, con lo que gana debería buscar quien la asesore”, “y esta naca fue vestida así?”, “Uffff siempre lo he dicho no canta y mucho menos sabes vestir”, “Se le están cayendo las puchecas” y “Ayy no pero esa pinta.. nada que ver ..” fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta de @sueltalasopatv

Karol G, criticada. Foto: cuenta de Instagram @sueltalasopatv.

