Alex Syntek se despachó contra Shakira y tiró al inodoro álbum de Karol G: redes estallaron

El reconocido cantante mexicano Aleks Syntek ha generado revuelo en las redes sociales luego de sus polémicas declaraciones en el podcast "El podcast + perdido", conducido por el creador de contenido mexicano Gabo Ramos. Durante la emisión, Syntek discutió sobre artistas destacados como Shakira y Karol G, expresando opiniones que han generado debate entre los seguidores de la música latina.

En relación a Shakira, Syntek hizo referencia a la canción "No", destacando el verso "No se puede vivir con tanto veneno", y bromeó diciendo: "¿Ves que sí se puede vivir con tanto veneno?". Además, expresó su preocupación por la exposición de los hijos de la artista en sus letras, afirmando que "por respeto a los chavos, yo no me le iría al papá de mis hijos". Estas observaciones suscitaron reacciones encontradas en las redes sociales.

Sin embargo, la controversia llegó a su punto álgido cuando Syntek dio su opinión sobre la música de Karol G. Al ser cuestionado sobre si conservaría el álbum "Mañana será bonito" en su colección, el cantante respondió negativamente y procedió a arrojar el disco al inodoro en señal de desagrado, una acción que ha sido criticada por varios sectores de la comunidad musical.

A pesar de sus críticas, Syntek optó por conservar los álbumes de otros artistas como Shakira, Taylor Swift, Belanova, Danna Paola y Zoé, según informó el presentador Gabo Ramos en el transcurso del podcast.

Publicidad

Alex Syntek, de 54 años, es un reconocido cantautor y productor mexicano, destacado en el género del pop y el rock latino. Ha recibido múltiples nominaciones a los premios Grammy y Billboard Latino a lo largo de su carrera, así como ha sido parte del jurado en programas de talentos como "La voz kids". Actualmente, también forma parte del consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Las declaraciones de Syntek en este podcast han generado debate sobre la percepción y crítica de la música contemporánea por parte de artistas consolidados en la industria musical latinoamericana.