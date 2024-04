La millonaria cifra que ha ganado Shakira con tres canciones dedicadas a Piqué

Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial debido a sus canciones que han dejado huella a lo largo de los años. La cantante ha realizado colaboraciones significativas con diversos artistas de renombre internacional, como Rauw Alejandro, Maná, Rihanna, entre otros.

Sin embargo, la artista atrajo la atención mediática tras su separación de Piqué, momento en el cual expresó sus sentimientos a través de varias canciones como 'Te felicito' o 'Monotonía', generando millones en ingresos.

Desde el lanzamiento de la Music Sessions #53, en colaboración con Bizarrap, Shakira ha cautivó al público con letras que apuntan directamente al corazón de su ruptura. Con frases como "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", ha sabido conectar con millones de oyentes que han convertido el tema en un éxito global, acumulando más de 712 millones de reproducciones en YouTube solo en el último año.

Bizarrap y Shakira Foto: Twitter @bizarrap

Pero la historia no termina ahí. La artista no se conformó con una sola declaración musical y lanzó dos temas más: 'Te felicito', junto a Rauw Alejandro, y 'Monotonía', con Ozuna, ambos cargados de indirectas hacia su ex pareja. Estos temas no se quedaron atrás en cuanto a popularidad, acumulando 610 millones y 301 millones de visualizaciones respectivamente, sin dejar de lado las reproducciones en plataformas como Spotify.

Publicidad

La revista Forbes reveló cifras impactantes sobre los ingresos de Shakira por estas canciones. Con la Music Session #53, la cantante ha logrado alrededor de 2 millones de euros en 2023, considerando las ganancias por reproducción en plataformas como Spotify y YouTube. 'Te felicito' le habría generado aproximadamente 12,5 millones de euros, mientras que 'Monotonía' se tradujo en una recaudación de 4,5 millones de euros.

Ahora, la barranquillera se alista para ganar más dinero, pues dio a conocer lo que el mundo esperaba: las primeras fechas de su anticipada gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", un espectáculo que promete llevar a sus fanáticos por un viaje emocional y musical a través de las experiencias y sonidos que han marcado su carrera.