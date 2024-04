Otro récord de Shakira: Waka Waka, canción “más pegajosa” en la historia de los mundiales de fútbol

En el mundo del fútbol y la música,Shakira dejó una huella imborrable con su icónica canción "Waka Waka". Esta vez, el tema de la cantante colombiana ha sido reconocido como la canción "más pegajosa" en la historia de los mundiales de fútbol, según un estudio realizado por 'SeatPick'.

El año 2010 marcó un hito para el fútbol español, ya que la Selección Española de Fútbol, conquistó su primer trofeo mundial en Sudáfrica. Y en ese mismo torneo, dos canciones se destacaron: 'Wavin' Flag' y 'Waka Waka', el tema de Shakira que se ha convertido en un verdadero himno futbolístico.

El estudio de 'SeatPick' para determinar las canciones más pegajosas en la historia del fútbol se basó en cuatro métricas fundamentales: bailabilidad, que incluye el conteo de tempo, estabilidad del ritmo, fuerza y regularidad; energía, que evalúa la velocidad y el volumen de la canción; capacidad de diálogo, que cuenta cuántas palabras se rapean, hablan o cantan en la canción; y positivismo, que mide si la canción transmite vibras positivas y alegres.

Shakira, con su característico ritmo y energía,logró conquistar todas estas métricas con "Waka Waka", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Con su pegajoso estribillo y su contagioso ritmo, la canción se ha convertido en un himno no solo para los fanáticos del fútbol, sino también para los amantes de la música alrededor del mundo.

Este nuevo reconocimiento se suma a la larga lista de logros de Shakira en el mundo de la música y el entretenimiento. Su habilidad para combinar ritmos africanos con una letra motivadora y una melodía inolvidable ha hecho de "Waka Waka" una canción que trasciende fronteras y generaciones.

Este tema, que se ha convertido en un símbolo inconfundible de la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica, sigue cosechando éxitos más de una década después de su lanzamiento, evidenciando la duradera popularidad y el impacto cultural de la artista colombiana.

¿Cómo escogieron Waka Waka?

El análisis, que puntuó la canción con un 8,4 sobre 10 en criterios como bailabilidad, energía, cantidad de palabras habladas y valencia (la positividad de la canción), destaca la colaboración entre Shakira y Freshlyground como un momento icónico en la historia de la música deportiva.

Según Billboard, esta puntuación refleja no solo la calidad de la producción musical,sino también el amplio alcance y aceptación global que "Waka, Waka" ha logrado. Este video publicado hace 13 años tiene 3,904,056,019 vistas solo en el canal de YouTube de Shakira.

Resulta interesante señalar cómo esta canción ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno global, marcando un antes y un después en la carrera de Shakira. La artista, quien también brilló en el Super Bowl 2020 junto a Jennifer López, ha visto cómo su música continúa resonando con audiencias en todo el mundo, aún fuera de los contextos para los cuales fue creada originalmente.

Shakira cierre Mundial de Sudáfrica. Foto: AFP.

Las canciones 'rivales' del Waka Waka

El estudio conducido por SeatPick incluyó una meticulosa selección y análisis de las 25 mejores canciones de la Copa del Mundo, extrayendo datos de múltiples fuentes como Deezer, NME, ThisIsDig y UDiscoverMusic, además de analizar el impacto en plataformas de streaming y las visualizaciones en YouTube. Los resultados, compilados el 22 de noviembre de 2022, no solo refuerzan el estatus de "Waka, Waka" como un himno de fútbol sin igual, sino que también destacan los otros grandes temas que han marcado las distintas ediciones del torneo, tales como "La copa de la vida" de Ricky Martin y "Live It Up" de Nicky Jam.

Jacob Cohen, profesor de apreciación musical del Baruch College en Nueva York, señaló aspectos particulares de "Waka, Waka" que contribuyen a su éxito, como el uso de frases repetitivas y la introducción de variaciones melódicas que añaden riqueza a la composición. Estos elementos, según Cohen, son parte de lo que hace a esta canción tan especial y memorable.

Shakira Waka Waka. Foto: AFP.

Historia que dejó el Waka Waka

Más allá de los logros y reconocimientos, la historia detrás de "Waka, Waka" también está marcada por el inicio de la relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, con quien la cantante comenzó un romance durante la Copa Mundial 2010. A pesar de que su relación ha llegado a su fin, el legado conjunto de su colaboración dentro y fuera del escenario sigue siendo parte del relato de esta época dorada para Shakira.

La presencia de "Waka, Waka" en los rankings Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, demuestra su perdurable popularidad y relevancia. Esta es la única canción oficial o himno de la Copa del Mundo de años anteriores que ha logrado aparecer en las listas globales de Billboard, haciendo historia una vez más.

Con este récord, Shakira sigue demostrando su impacto duradero en la cultura popular y su capacidad para unir a las personas a través de su música. "Waka Waka" continúa siendo un himno de celebración y unidad en el emocionante mundo del fútbol, recordándonos la emoción y la pasión que este deporte despierta en millones de corazones en todo el mundo.

