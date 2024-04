Shakira anuncia oficialmente su World Tour y reveló la fecha de inicio

Shakira emocionó a sus fanáticos en el festival Coachella al anunciar oficialmente su esperado World Tour "Las Mujeres Ya No Lloran". La noticia llegó durante su participación en el show de Bizarrap, donde miles de espectadores fueron testigos del emocionante anuncio.

"Me voy de gira, Biza", dijo Shakira, confirmando así las especulaciones sobre su próxima gira mundial. La fecha de inicio de la gira está marcada para noviembre, prometiendo llevar su incomparable talento y energía a audiencias de todo el mundo.

Shakira anuncia oficialmente su World Tour Foto: captura de video

Los seguidores de Shakira están ansiosos por presenciar su impresionante espectáculo en vivo, que sin duda será una experiencia inolvidable. Hasta el momento, la barranquillera no ha dado a conocer más información sobre su esperada gira.

Así le cuenta Shakira a @coachella que se va de gira por el mundo ❤️‍🔥🌎 pic.twitter.com/ObvxrYKbH4 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 13, 2024

Cabe recordar que a través de sus redes sociales, la barranquillera compartió un enigmático mensaje que dice: "La loba se viene", lo que generó expectativa entre sus fanáticos.

Todo apunta a que esta gira será uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante, con fechas previstas en al menos 34 países, convirtiéndola en una de las giras más extensas de su carrera.

"Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y otras que no he lanzado aún", mencionó Shakira el año pasado durante una visita a Barranquilla para inaugurar un colegio de su Fundación Pies Descalzos.

La gira de Shakira promete ser un espectáculo impresionante, con presentaciones en arenas y estadios que abarcarán más de 30 países en América Latina, América del Norte, el Reino Unido, Europa, Medio Oriente y Oceanía.