Shakira presente en Qatar 2022: Así sonó ‘Waka Waka’ en la ceremonia de inauguración del Mundial

En la Copa Mundial de la FIFA en Catar, que se disputará hasta el 18 de diciembre, varios artistas rechazaron participar en la ceremonia de inauguración por la falta de respeto a los derechos humanos del emirato. Lo cierto es que la cantante colombiana Shakira fue recordada en la inauguración y su voz retumbó el famoso ‘Waka Waka’.

- Shakira renunció, pero su éxito retumbó en el estadio –

Publicidad

La cantante colombiana tampoco confirmó su presencia, pero los rumores abundan. Shakira, recién separada del futbolista Gérard Piqué, es habitual de las citas mundialistas.

Shakira, que puso la música oficial a la edición de Sudáfrica en 2010 con "Waka Waka"(This Time for Africa) junto con el grupo sudafricano Freshlyground y, cuatro años más tarde, actuó en Brasil con el éxito "La La La", no acudirá a Catar.

La canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, compuesta e interpretada por la colombiana Shakira, ya superó las 2.500 millones de reproducciones en YouTube.

El ‘Waka Waka’ que le dio la vuelta al mundo en 2010 y que ha sido considerado uno de los himnos de los mundiales de fútbol, alcanzó la histórica cifra que, por supuesto, Shakira no dudó en presumir. En sus redes sociales, la cantante celebró la cifra con una pequeña parte de la canción oficial de Sudáfrica 2010.

Publicidad

▶️ TSAMINA MINA, EH, EH | 💃



💃 Shakira presente en Qatar 2022.



​🔊​ Así sonaba su gran éxito "Waka Waka" durante la ceremonia de inauguración.pic.twitter.com/JhN2JyRIz0 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) November 20, 2022

¿Qué artistas renunciaron a cantar en la inauguración de Qatar 2022?

Publicidad

- Rod Stewart rechaza un millón de dólares –

Es un no definitivo. En una columna del periódico The Times, la leyenda del rock Rod Stewart señaló el martes que el emirato del Golfo, pequeño pero muy rico, le había pedido que actuara en la ceremonia de apertura.

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar allí hace 15 meses. Me negué. No está bien ir", indicó el cantante británico, de 77 años. ¿La razón? "El respeto a los derechos humanos en general", incluido el de la comunidad LGBTQ.

Como la canción "The killing of Georgie" (El asesinato de Georgie", escrita en 1976 sobre el asesinato de un chico gay. "Es importante porque esto quiere decir que se puede rechazar el dinero. Esto quiere decir que no todo se compra", prosiguió.

Publicidad

En la misma línea, el grupo The Cure también informó de que no actuará en Catar.

- Negativa de Dua Lipa –

Publicidad

Su nombre también se mencionó para cantar en la ceremonia de inauguración, pero la estrella del pop británico de 27 años puso fin a los rumores en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 87 millones de seguidores.

"No actuaré y no he estado implicada en ninguna negociación para ir y actuar en Catar", escribió la cantante de "Levitating", sin antes precisar que animará a la selección de Inglaterra.

"Estoy deseando visitar Catar una vez que este país respete todos los compromisos en materia de derechos humanos", añadió.

- ¿Lil Baby y otros? –

Publicidad

El rapero estadounidense con más de 32 millones de escuchas mensuales en Spotify que colaboró con miembros del grupo británico Tears for Fears en una de las bandas sonoras del mundo, "The World is yours to take", guarda silencio sobre su presencia en Doha.

El nativo de Atlanta, de 27 años, había indicado a fines de septiembre en sus redes sociales que tenía la intención de ir a Doha para asistir a la ceremonia de apertura.

Publicidad

Entre quienes no negaron ni cancelaron su presencia, se halla la actriz y bailarina canadiense Nora Fatehi. También circuló el nombre de Robbie Williams, quien participó en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Moscú en 2018. Al igual que el de Jungkook del grupo de K-pop BTS.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro: