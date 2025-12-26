Luis Suárez le abre la puerta al fútbol colombiano y este podría ser el equipo

A lo largo de su carrera, Luis Suárez ha estado alejado del fútbol colombiano y ha hecho un camino importante en el exterior, en especial en Europa en la segunda división de España y, ahora, en la primera de Portugal con el Sporting Club de Lisboa.

Pero pese a tener 28 años, el delantero mira de frente el futuro, en especial ad portas de poder disputar un Mundial con la Selección Colombia en 2026. En diálogo con diario Record en Portugal, el delantero aseguró que "le gustaría vivir en el país" y ve como una posibilidad de terminar su carrera en el fútbol colombiano.

"Sí, conozco a (Freddy) Montero y creo que puedo terminar mi carrera en Colombia. Hablé con mi esposa al respecto hace unos días y ambos llegamos a la conclusión de que nos gustaría vivir allí una temporada. Si puedo hacerlo mientras juego al fútbol, creo que será aún mejor", dijo el delantero samario, palabras que emocionaron a los hinchas del Unión Magdalena, pues el delantero se declaró antes hinchas de este equipo. Sin embargo, otro equipo, en un caso hipotético, podría hacerse con sus servicios en el futuro.

Luis Javier Suárez, nuevo delantero del Sporting X: @SportingCP

¿Qué equipo podría fichar a Luis Suárez en Colombia?

Si bien con apenas 28 años la opción de regresar a Colombia aún se ve muy lejana, la realidad es que llegar al Unión Magdalena significaría reducir demasiado su salario y, tal vez, no encontrarse en primera división en ese momento. No obstante, un equipo que le podría brindar estabilidad y cercanía a su ciudad (Santa Marta) sería el Junior de Barranquilla, club por el cual también ha expresado cariño en el pasado.



"Carlos (Bacca) me molesta mucho con estar en el Junior (...) No sabes que nos deparará el futuro, si jugar en Colombia. Yo soy fiel al Unión Magdalena, ojalá que el equipo vaya mejor. Pero cuando estaba pequeño el Unión estaba en segunda y el que estaba en primera, como costeño, apoyaba al Junior y siempre lo haría así. Una institución muy grande", dijo en diálogo con Gol Caracol.