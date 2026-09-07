La ultraderecha gana terreno en Alemania y Europa: estos son los países donde tiene más fuerza

La ultraderecha ganó las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en Alemania, y quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 43,8 % de los votos y se quedó a tres escaños de conseguir la mayoría en el Parlamento regional.

El resultado representa un avance histórico para AfD, que obtuvo más del doble de los votos conseguidos en las elecciones de 2021, cuando alcanzó el 20,8 %. Sin embargo, el partido todavía necesita acuerdos para poder formar Gobierno, debido a que las demás fuerzas políticas han mantenido líneas rojas frente a una eventual cooperación.

El crecimiento de AfD se suma a la presencia que partidos de extrema derecha, nacionalistas y formaciones de derecha radical tienen en distintos países europeos, ya sea como integrantes de gobiernos, fuerzas de oposición o partidos con un peso electoral creciente.

Partido ultraderechista Alternativa por Alemania Foto: AFP

Países de Europa donde la ultraderecha ya está en el Gobierno

Italia: Giorgia Meloni acaba de batir un récord de permanencia como primera ministra, al superar los 1.412 días y convertir su Gobierno en el más longevo de Italia, por encima del segundo mandato de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005.

El endurecimiento de la política migratoria es uno de los aspectos que caracteriza la etapa de Meloni. A la primera ministra y su partido también les ha surgido un nuevo competidor: el exgeneral Roberto Vannacci, de Futuro Nacional (FN), ubicado a la derecha de la ultraderecha.

Giorgia Meloni acaba de batir un récord de permanencia como primera ministra, al superar los 1.412 días y convertir su Gobierno en el más longevo de Italia, por encima del segundo mandato de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005. El endurecimiento de la política migratoria es uno de los aspectos que caracteriza la etapa de Meloni. A la primera ministra y su partido también les ha surgido un nuevo competidor: el exgeneral Roberto Vannacci, de Futuro Nacional (FN), ubicado a la derecha de la ultraderecha. República Checa: La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) lidera la coalición de Gobierno junto con ultranacionalistas y euroescépticos. La formación evolucionó del populismo hacia posiciones de ultraderecha nacionalista, antiinmigración y contrarias a las políticas medioambientales.

La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) lidera la coalición de Gobierno junto con ultranacionalistas y euroescépticos. La formación evolucionó del populismo hacia posiciones de ultraderecha nacionalista, antiinmigración y contrarias a las políticas medioambientales. Eslovaquia: El socialdemócrata nacionalista Robert Fico encabeza un Gobierno junto al ultraderechista Partido Nacional Eslovaco (SNS). La coalición llevó al Gobierno eslovaco a posturas antiinmigración y contrarias a las políticas de género.

El socialdemócrata nacionalista Robert Fico encabeza un Gobierno junto al ultraderechista Partido Nacional Eslovaco (SNS). La coalición llevó al Gobierno eslovaco a posturas antiinmigración y contrarias a las políticas de género. Eslovenia: El primer ministro Janez Jansa, del Partido Demócrata Esloveno (SDS), es descrito como un firme admirador de Viktor Orbán y Donald Trump. Su partido es crítico con Rusia, euroescéptico y antiinmigración.

El primer ministro Janez Jansa, del Partido Demócrata Esloveno (SDS), es descrito como un firme admirador de Viktor Orbán y Donald Trump. Su partido es crítico con Rusia, euroescéptico y antiinmigración. Croacia: El Movimiento Patriótico, de corte ultraconservador y euroescéptico, es socio minoritario del Ejecutivo que lidera la conservadora HDZ.

El Movimiento Patriótico, de corte ultraconservador y euroescéptico, es socio minoritario del Ejecutivo que lidera la conservadora HDZ. Finlandia: Los Verdaderos Finlandeses son la segunda fuerza política del país y desde 2023 forman parte del Gobierno de coalición junto a conservadores, cristianodemócratas y el Partido Popular Sueco.

Los Verdaderos Finlandeses son la segunda fuerza política del país y desde 2023 forman parte del Gobierno de coalición junto a conservadores, cristianodemócratas y el Partido Popular Sueco. Suecia: El primer ministro Ulf Kristersson preside una coalición de derechas que gobierna con el apoyo de la ultraderecha.

Giorgia Meloni/Blu Radio/ Foto AFP Foto: AFP

Países donde la ultraderecha está en la oposición

Francia: Agrupación Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, ha incrementado su presencia política durante los últimos años. Le Pen es la principal favorita de las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027.

Agrupación Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, ha incrementado su presencia política durante los últimos años. Le Pen es la principal favorita de las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027. Portugal: Chega es la segunda fuerza parlamentaria y líder de la oposición. Su líder, André Ventura, estuvo cerca de convertirse en presidente del país este año. La formación también ha conseguido victorias parlamentarias, como la prohibición del burka, y ha apoyado el endurecimiento de las políticas migratorias.

Chega es la segunda fuerza parlamentaria y líder de la oposición. Su líder, André Ventura, estuvo cerca de convertirse en presidente del país este año. La formación también ha conseguido victorias parlamentarias, como la prohibición del burka, y ha apoyado el endurecimiento de las políticas migratorias. Austria: El FPÖ ganó hace dos años las elecciones parlamentarias con el 29 % de los votos, aunque no logró formar Gobierno. Las últimas encuestas le dan cerca del 40 % de los votos.

El FPÖ ganó hace dos años las elecciones parlamentarias con el 29 % de los votos, aunque no logró formar Gobierno. Las últimas encuestas le dan cerca del 40 % de los votos. Polonia: La ultraderecha nacionalista ha ganado peso en los últimos años. Konfederacja, considerada antisistema, se ha convertido en un socio con peso para acceder al poder.

La ultraderecha nacionalista ha ganado peso en los últimos años. Konfederacja, considerada antisistema, se ha convertido en un socio con peso para acceder al poder. Hungría: Tras perder el Gobierno después de 16 años de mayorías absolutas de Viktor Orbán, la ultraderecha húngara es la segunda fuerza del Parlamento con 52 de los 199 diputados. También destaca Nuestra Patria (Mi Hazánk), partido ultranacionalista de extrema derecha.

Tras perder el Gobierno después de 16 años de mayorías absolutas de Viktor Orbán, la ultraderecha húngara es la segunda fuerza del Parlamento con 52 de los 199 diputados. También destaca Nuestra Patria (Mi Hazánk), partido ultranacionalista de extrema derecha. Países Bajos: El Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, ganó las elecciones de 2023 y formó una breve coalición de Gobierno en 2024. Tras la caída del Ejecutivo en 2025, redujo su representación a 26 escaños, aunque se mantiene como segundo partido más votado.

El Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, ganó las elecciones de 2023 y formó una breve coalición de Gobierno en 2024. Tras la caída del Ejecutivo en 2025, redujo su representación a 26 escaños, aunque se mantiene como segundo partido más votado. Noruega: El Partido del Progreso se convirtió tras las elecciones legislativas del año pasado en la segunda fuerza política y principal partido de la oposición, con el 24 % de los votos.

El Partido del Progreso se convirtió tras las elecciones legislativas del año pasado en la segunda fuerza política y principal partido de la oposición, con el 24 % de los votos. Rumanía: La Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) es la segunda fuerza en el Parlamento, con el 18 % obtenido en las elecciones de 2024.

Líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen Foto: AFP

Publicidad

Países donde la ultraderecha sigue ganando fuerza

España: VOX se mantiene como fuerza minoritaria, pero su crecimiento y la posibilidad de acuerdos con el conservador Partido Popular le han permitido aumentar su peso político. Junto al PP, ya ha entrado en gobiernos regionales.

VOX se mantiene como fuerza minoritaria, pero su crecimiento y la posibilidad de acuerdos con el conservador Partido Popular le han permitido aumentar su peso político. Junto al PP, ya ha entrado en gobiernos regionales. Reino Unido: Reform UK, liderado por Nigel Farage, se consolidó como una de las principales fuerzas de la derecha radical. En las elecciones generales del 4 de julio de 2024 obtuvo cinco diputados y Farage entró por primera vez en el Parlamento.

Reform UK, liderado por Nigel Farage, se consolidó como una de las principales fuerzas de la derecha radical. En las elecciones generales del 4 de julio de 2024 obtuvo cinco diputados y Farage entró por primera vez en el Parlamento. Bélgica: Vlaams Belang, partido separatista flamenco y antiinmigración, obtuvo casi el 14 % de los votos federales en las elecciones de 2024 y se situó como segunda fuerza en Flandes.

Vlaams Belang, partido separatista flamenco y antiinmigración, obtuvo casi el 14 % de los votos federales en las elecciones de 2024 y se situó como segunda fuerza en Flandes. Grecia: Solución Griega apunta a aumentar su representación en los próximos comicios, mientras Voz de la Razón gana espacio con posiciones identificadas con las políticas de Marine Le Pen.

Solución Griega apunta a aumentar su representación en los próximos comicios, mientras Voz de la Razón gana espacio con posiciones identificadas con las políticas de Marine Le Pen. Chipre: ELAM se sitúa como tercera fuerza y mantiene su rechazo a la comunidad turcochipriota.

ELAM se sitúa como tercera fuerza y mantiene su rechazo a la comunidad turcochipriota. Bulgaria: Resurrección, un grupo prorruso, canaliza el voto contra la OTAN y las miorías étnicas.