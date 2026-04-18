Los 100 días de Delcy Rodríguez en Venezuela: "sin cambios y dudas sobre transición democrática"

A 100 días del gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, el panorama político y social del país sigue generando interrogantes sobre una posible transición democrática. De acuerdo con el análisis de Shomin Laceras, docente e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en El Radar, no se evidencian transformaciones de fondo en este periodo.

“Cambios profundos no se están produciendo”, afirmó Laceras, quien explicó que la actual administración ha seguido una hoja de ruta centrada en tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática. Sin embargo, aseguró que solo las dos primeras muestran avances parciales.



Estabilización y recuperación: avances limitados

Según el experto, la fase de estabilización ha estado bajo control del propio gobierno, que ha mantenido intacta su estructura. “Ha mantenido todo su aparato político y represivo intacto”, señaló.

En cuanto a la recuperación económica, indicó que está enfocada en sectores como el petrolero y minero, respondiendo principalmente a intereses externos. “Obedece principalmente a los intereses de los Estados Unidos”, precisó.

No obstante, sobre la transición democrática, Laceras fue enfático: “Hemos visto realmente muy poco hasta el momento”. Entre los escasos avances mencionó una amnistía aplicada de forma lenta y la reducción parcial de presos políticos, que aún rondan los 500.



Cambios en la vida cotidiana de los venezolanos

En el plano social, el investigador destacó que persiste una expectativa de cambio entre la población. “Hay una esperanza de que puede haber cambios importantes”, afirmó, aunque advirtió que estos no se reflejan en la realidad.



Factores como la inflación continúan afectando a los ciudadanos. “La inflación está todavía en los órdenes de los tres dígitos”, explicó, señalando su impacto directo en la calidad de vida. Asimismo, mencionó la expectativa frente a posibles aumentos salariales anunciados por el gobierno.



Dudas sobre una transición democrática real

Sobre el futuro político, Laceras planteó cuestionamientos frente a la posibilidad de elecciones libres en el corto plazo. A su juicio, la prioridad del liderazgo actual sería mantenerse en el poder.

“No creo que haya una intención verdadera de buscar una democracia real”, sostuvo, al tiempo que indicó que las decisiones del gobierno estarían condicionadas por factores externos y por su necesidad de supervivencia política.

Finalmente, advirtió que el escenario dependerá también del contexto internacional, especialmente de las prioridades de Estados Unidos, lo que podría influir en el rumbo político de Venezuela en los próximos años.

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